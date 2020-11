U no de los videos inmortales de Diego es aquella frase de 1970, en la que daba a conocer sus ilusiones cuando la descosía en los potreros. "Mi primer sueño es jugar un Mundial, y el segundo, salir campeón". Vaya si lo consiguió, además de ser considerado el mejor futbolista del planeta. Sin embargo, la primera experiencia para Maradona fue dura, traumática. Fue el 19 de mayo de 1978, día del último corte de César Luis Menotti para la conformación del plantel argentino que buscaría como local el primer título.

En aquel entonces, Diego tenía 17 años y llevaba 19 meses en la Primera de Argentinos, con 23 goles en 60 actuaciones. Lo que le hacía ruido a Menotti era lo poco que lo había empleado con la celeste y blanca: apenas en cuatro oportunidades, una de ellas como titular.

Faltaban tan sólo 12 días para el comienzo de Argentina 1978 cuando el Flaco dio a conocer los tres nombres que se quedaban al margen: Víctor Bottaniz, Humberto Brazo y... Diego Maradona. Más adelante, el DT explicaría que sentía que Diego no era una pieza de recambio y que había otros números 10 que merecían el lugar, entre ellos Valencia y el Beto Alonso.

En la fría noche de ese viernes, los colegas se retiraban del lugar y apreciaron a un jovencito llorando desconsoladamente debajo de un árbol. Uno de ellos fue a consolarlo diciéndole: "¿Sabés cuántos mundiales te esperan?". Diego no entraba en razones y se preocupaba por los alcances de su decisión en su humilde casa familiar. "¿Cómo se lo digo a mi papá? Nunca se lo iba a permitir a Menotti".

Hace poco, Menotti reconoció que "me equivoqué al no llevar a Diego al Mundial 78, pero después salí campeón del mundo y nadie dijo nada". Luego aclaró: "Debo ser el tipo que más años lo tuvo a Diego, del ‘77 al ‘84. Entre Maradona y yo inventamos un 9 que terminó siendo crack, pero no voy a decir quién es".

Revancha inmediata

Diego no dejó de romperla. Por el contrario, cada día la dejaba más chiquita y al año siguiente le llegó la posibilidad de representar a la selección juvenil. Allí le demostró al mundo que asomaba alguien destinado a ser el mejor de todos. Con Pelusa como estandarte, Argentina ganó el Mundial de Japón al vencer en la definición a la Unión Soviética, el 7 de septiembre de 1979. Se trató de un equipo brillante, arrollador y firme; que convirtió 20 goles, recibió sólo 2 y ganó los seis partidos. Maradona, que le convirtió dos tantos a Indonesia y uno a Polonia, Argelia, Uruguay y la Unión Soviética, fue elegido mejor jugador de un torneo que tuvo como goleador a Ramón Díaz, con 8 anotaciones.

Quienes vivieron aquel Sub 20 (por entonces se lo denominaba Mundialito) recuerdan que poner el despertador era algo común porque los partidos eran, por lo general, entre las 4 y las 7 de la mañana. Nadie se los quería perder. Porque además de ser protagonista, esa selección jugaba "el fútbol que le gusta a la gente".

En el partido decisivo ante los soviéticos, ganado 3 a 1 después de arrancar perdiendo, el fabuloso team del Flaco Menotti formó con: Sergio García; Abelardo Carabelli, Juan Simón, Rubén Rossi y Hugo Alves; Juan Barbas, Osvaldo Rinaldi y Diego Maradona; Osvaldo Escudero, Ramón Díaz y Gabriel Calderón. Completaron el plantel Rafael Seria, Marcelo Bachino, Jorge Piaggio, Juan José Meza, Daniel Sperandío y José Lanao. El tanto de Diego decoró el resultado con un tiro libre impresionante, desde la medialuna, que se metió junto al poste derecho.