H abía advertido días antes que mataría a la mujer; estaba "obsesionado" con que volviera con él. Rolando Delgado (40) mató al dueño del inquilinato donde se alojaba su ex pareja Yohana Elisabeth Alarcón (28), cuando no lo dejó entrar a buscarla, después hirió a tiros a un peluquero y a una policía hasta que se disparó en la cabeza y quedó en estado crítico en Quilmes. La viuda del hombre asesinado, que era dueño del inquilinato, dijo: "Mi marido le negaba el ingreso a la casa para evitar un desastre mayor", relató la mujer, quien aseguró que Delgado "es un tipo muy agresivo" y "sólo quería que ella volviera a vivir con él". "Yohana tiene dos nenas y él le decía que no se iba a ir hasta llevársela con él", recordó la viuda. "Tratamos de contenerlo y de que no ingrese a la casa. Yo me metí con las nenas a una pieza para contenerlas", agregó la testigo, quien dijo que Yohana, de 28 años, varias veces había denunciado a su ex marido por violencia de género y que tenía botón antipánico pero no le funcionaba. Diego, el hijo del hombre asesinado, dijo que la policía no ayudó en ningún momento a Yohana y que el viernes el agresor la había amenazado con matarla. "Estamos a tres cuadras de la comisaría y nunca llegaron a mi casa. La policía nunca lo agarró", señaló. Delgado fue a buscar a su ex pareja, de quien se había separado hacía tres meses. En la puerta de acceso recibió la negativa del dueño del inquilinato, Roberto Carlos Giménez (47), a quien le disparó y mató. Se fue a la peluquería donde trabaja su ex mujer y, al no encontrarla, le disparó al dueño del local, Nahuel Dylan Leonel Nievas, de 22 años, en el hombro derecho. Luego siguió con la búsqueda a bordo de su Fiat Palio rojo -que utilizaba para trabajar como chofer de Uber- y pasó por la comisaría 5ª del barrio La Cañada, donde ingresó y efectuó varios disparos hasta herir a la oficial Natalia Estefanía Gómez, que sufrió un roce de la bala en una de las mejillas. Fue hacia un templo evangélico al cual asistía; al no encontrar al pastor y verse rodeado por la policía, se efectuó un disparo en la cabeza.