L os acusan de extorsionar a un odontólogo, al que le pidieron 2.000 dólares a cambio de no imputarlo en una causa por drogas. Son tres policías bonaerenses que se desempeñaban en la ciudad de Bahía Blanca, los cuales fueron detenidos y se allanó la seccional, donde se secuestró un teléfono celular propiedad del jefe de la dependencia, los libros de guardia y varias actuaciones que nunca fueron comunicadas a las fiscalías.

Los policías acusados fueron identificados por las fuentes como Daniel Enrique Dupré, Cristian García y Matías Guerra Velarde, quienes se desempeñaban en el servicio de calle de esa dependencia, a cargo del comisario Nicolás Pérez, y fueron detenidos por la Policía Federal en momentos en que iban a recibir 2.000 dólares producto de la extorsión. El operativo fue desplegado por los federales para atrapar in fraganti a los policías en el cruce de las calles Perú y Zellarrayán, a pocas cuadras del centro bahiense. Según lo establecido en la pesquisa, hubo un robo en una casa durante el cual una mujer resultó lesionada, por lo que fue llevada a un centro asistencial por su pareja, que es odontólogo. Una vez allí, y antes de que la mujer fuera dada de alta, llegaron al centro de salud efectivos de la Comisaría 5ª, quienes le dijeron al odontólogo que al día siguiente a la mañana, es decir el viernes, debía ir a la dependencia a radicar una denuncia del hecho. "La persona hizo la denuncia y a partir de ese momento los efectivos comenzaron a decirle que no le creían, que era todo falso, que iba a terminar imputado como autor del delito de narcotráfico y que además iba a salir en los medios si no les pagaba 2.000 dólares", dijo un investigador. La extorsión al parecer se sostenía en que la pareja del odontólogo es consumidora de drogas, hecho sobre el cual los policías parecían tener información. En esas circunstancias y en la misma dependencia policial, el profesional accedió a reunir el dinero y quedó en que se lo entregaría a los policías la noche del viernes. Pero, antes de ir a ese encuentro, el odontólogo denunció la extorsión ante la Justicia y tomó intervención el fiscal de Delitos Complejos de Bahía Blanca Mauricio Del Cero, quien convocó a la Policía Federal de la delegación local para que lo asista en la pesquisa. Los efectivos realizaron entonces un operativo e interceptaron y detuvieron a los policías cuando acudieron a buscar el dinero, que había sido previamente marcado por orden judicial.