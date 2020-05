La ex vicepresidenta Gabriela Michetti y el ex jefe de gabinete Marcos Peña fueron denunciados ante la Justicia por autorizar compras irregulares por 300 millones de pesos durante la presidencia de Mauricio Macri. La denuncia es por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, previsto en el artículo 265 del Código Penal, aunque no se descarta la posible concurrencia de otras figuras penales. La presentación fue realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, y será investigada en los tribunales de Comodoro Py.

Se trata de contrataciones irregulares, adjudicadas sin ningún tipo de concurso a distintas empresas, realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros entre 2016 y 2019.

Las empresas investigadas, Aura Advertising, La Comunidad SA, Circus, Power República Argentina, habrían participado en el desarrollo de las campañas publicitarias en las elecciones de 2015, que llevaron a Macri a la presidencia. Además, habrían estado encargadas de la publicidad oficial de distintos organismos públicos durante la gestión macrista.

Para lograr tal cometido, según la denuncia, los funcionarios de la Jefatura de Gabinete impulsaron la modificación del decreto 984/2009, el cual otorgaba exclusividad a Télam SE en el desarrollo de la publicidad oficial. Ello fue logrado a través del dictado del decreto número 978/2016, que fue suscripto por la entonces vicepresidenta Michetti (a cargo del Poder Ejecutivo nacional), motivo por el cual también se encuentra comprendida en la denuncia.

Pero además, de acuerdo a la denuncia, a fin de lograr la adjudicación directa de contratos millonarios a las empresas publicitarias vinculadas al partido, utilizaron un artilugio legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría aplicable a los expedientes analizados por la PIA. De esta manera, las contrataciones se habrían adjudicado de modo directo, esto es, sin concurso de precios y sin permitir la competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y -eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más beneficioso para el Estado.