L a semana pasada vimos a Damián De Santo tratando desesperadamente de apagar el incendio en su campo en Villa Giardino, que estuvo a punto de quemar las cabañas que tiene desde hace ocho años en la zona y donde vive con su familia.

Pero esta exposición del actor motivó a Lucas Berubi para aparecer en los medios y contar el conflicto que asegura tener su familia con De Santo hace tiempo. "A mí me indignó, porque siempre lo guardé (este tema) ya que no me gusta el quilombo. Pero ahora que salió (Damián) con todas las boludeces de su esfuerzo, sus cabañasà Y me viene boludeando en los juicios metiendo frenos todo el tiempo. Hasta el juzgado le metió multas por meter incidencias falsas", manifestó el joven al periodista Pablo Layus.

Lucas sostiene que esos terrenos son en parte de su bisabuelo. Y un día Damián quiso escriturar y en la municipalidad no lo dejaron porque le avisaron que tenía dueño. "Pese a eso, avanzó en su proyecto. En el 2006 vino a verme, pero no arreglamos. Y siguió construyendo, hasta cerró una calle que cruza el terreno", especificó Berubi, que tendría en su poder documentación respaldatoria de todo.

Ayer en "Confrontados", el denunciante detalló que "está usurpando un lote desde 2007-2008. Él en privado reconoce que está ocupando un lote que no es suyo, es uno de los centrales de su complejo". Lucas, que presentó la demanda en 2014 junto a otros herederos del terreno, admitió que De Santo le hizo una propuesta económica pero no hubo acuerdo: "’Prefiero pagar abogados’, me contestó".