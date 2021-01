M arcos Paz es una localidad de la provincia de Buenos Aires que tiene la mezcla justa de pueblo rural y ciudad. Muchos se conocen allí, pero de algunas cosas no se habla. Hace años no se le dio trascendencia al caso de un violador serial condenado a 40 años de prisión por cometer nueve violaciones y que se fugó del país.

El protagonista de aquel caso aberrante fue Walter Brauton, conocido como "el contador de Marcos Paz".

En diciembre de 2018 una menor de edad denunció, por medio de su madre, que había sido abusada por un muchacho mayor que ella llamado Franco y de apellido Brauton. En diciembre de 2019 otra chica también advirtió en la Justicia que había sido abusada y golpeada por un hombre con el mismo apellido: Brauton. La causa quedó atrapada por la pandemia y sus restricciones.

Llegó la Navidad y, con ella, la siguiente víctima de abuso sexual. En su denuncia, dijo que había sido atada por un hombre de apellido Brauton.

Entonces sí sonaron las alarmas judiciales, porque ya eran tres denuncias con el mismo modus operandi y un apellido con historia: Brauton.

Aquí vale la pena dejar muy claro: el hijo de un carpintero no necesariamente será carpintero. La vocación no se transmite en el ADN, como tampoco la perversión sexual. Por eso el hijo de un violador serial no tendrá genéticamente la misma inclinación Concluir lo contrario sería condenar a priori al hijo de un asesino como un asesino.

Lo que no puede soslayarse es que el hijo del violador serial Walter Brauton parece moverse, según las constancias de las instrucciones y las pruebas colectadas por la fiscalía, a cargo de Facundo Langam, con un parecido marcado a las conductas de su padre:

-La edad de las víctimas del violador serial, de entre 18 y 23 años.

-El abuso sexual se lleva a cabo siempre con preservativo.

-Brauton padre era muy violento con las víctimas, a las que captaba en la calle y llevaba a un descampado para violarlas.

En estas tres denuncias se puede establecer un patrón o modus operandi llevado presuntamente por el denunciado: sus víctimas tienen entre 18 y 22 años; utiliza su auto para captarlas; usa preservativo para cometer el abuso; las golpea; estaban todas en estado de ebriedad.

En los tres hechos investigados se encontró material genético de prueba. También se obtuvo la declaración bajo juramento de más de 12 testigos.

Las víctimas son más de tres y no se conocían de antes. Han logrado reunir pruebas y proponer otras medidas de instrucción. Ellas saben y sienten que no se le cree a la víctima, y por eso han preservado muchas pruebas.

La tercera víctima, al tomar conocimiento de la existencia de dos denuncias previas, se contactó con ellas, y así unieron fuerzas y están determinadas a "evitar que otra chica pase por lo mismo".

Sienten que al rechazarle al imputado la eximición de prisión que pidió su abogada defensora particular, el Juzgado de Garantías de Mercedes tomó muy en serio las múltiples denuncias.

Si hubiera que resumir, lo que quieren las denunciantes es dejar de repetir aquella pesadilla noche a noche, dejar de tener pánico a ciertas situaciones, no tener miedo al "qué dirán" y que no caiga una próxima víctima.

Ojalá la valentía de estas chicas tan jóvenes aliente a otras a denunciar, aunque los pasos sean siempre difíciles para la víctima, aunque dé vergüenza y cueste probar lo que se denuncia. No debe dejarse sin castigo porque volverá a ocurrir.

Soy la abogada de estas mujeres gigantes y siento un orgullo enorme por acompañarlas en su derecho a exigir justicia.