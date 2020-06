T res efectivos de Gendarmería Nacional Argentina fueron detenidos ayer por el crimen de un joven de 20 años que el miércoles murió baleado durante un supuesto tiroteo en el interior del barrio Rivadavia, en el Bajo Flores porteño.

Estos tres gendarmes ya fueron separados de sus cargos mientras avanza la investigación tanto en la Justicia como a nivel administrativo dentro de la misma fuerza. Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la jueza en lo Criminal y Correccional 55, Alejandra Alliaud, que está a cargo de la causa.

En un primer momento también intervino la titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 59, Laura Belloqui, que, al haber sospechosos identificados, remitió las actuaciones a la magistrada.

Según las fuentes, todo comenzó el miércoles por la tarde, cuando oficiales de la Comisaría Vecinal 7A de la Policía de la Ciudad recibieron un alerta sobre un enfrentamiento armado entre miembros de la Gendarmería y dos personas en la esquina de Alfonsina Storni y Pasaje Roldán, en el barrio Rivadavia, ubicado en la zona porteña del Bajo Flores.

Voceros policiales informaron que, al acudir al lugar, los uniformados hallaron a un joven baleado, identificado como Facundo Ariel Scalzo (20), quien residía en el barrio.

Las fuentes señalaron que Scalzo fue trasladado de urgencia en una ambulancia hasta el Hospital Piñero, donde los médicos constataron su fallecimiento.

En tanto, de acuerdo con las primeras versiones aportadas por los gendarmes a la Policía de la Ciudad, ellos se encontraban afectados al Puesto Copa, situado en Storni y Torres, cuando ocho personas armadas amenazaron a una mujer en una casa de las inmediaciones.

Ante esta situación, los efectivos se dirigieron hasta la vivienda de esta vecina y en el trayecto escucharon detonaciones.

Momentos después, al acercarse a la casa, los gendarmes observaron a dos sospechosos, uno de los cuales permaneció en el lugar y el otro escapó a la carrera y efectuando disparos, por lo que los uniformados repelieron dicha agresión.

En el lugar, los peritos secuestraron una pistola Bersa 9 milímetros, presuntamente utilizada por el fallecido, al mismo tiempo que se incautaron las armas reglamentarias de los tres gendarmes, dijeron los informantes.

A su vez, los pesquisas dispusieron que se les practique el dermotest tanto a los efectivos como al joven muerto.

Los familiares y vecinos del lugar dan otra versión de los hechos y denuncian un nuevo caso de "gatillo fácil". En principio, quienes conocían a Scalzo aseguran que no tenía 20 años sino 17, por lo que de ser cierto debería intervenir la Justicia de Menores. Además, denuncian que los gendarmes, preocupados sólo por protegerse ellos mismos, no socorrieron a la víctima que agonizaba en el piso. E incluso se escuchan nuevas ráfagas de disparos de esa fuerza apenas segundos después de que el cuerpo del joven fuera subido a una ambulancia del SAME.