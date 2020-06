Podría haber sido una tragedia. El fin de semana, un hombre identificado como Marcelo Fabián Sbarski persiguió y cruzó su vehículo contra una mujer y sus hijas, que lo pasaron en las calles de Bahía Blanca. Aunque la víctima realizó la denuncia policial, pidió ayuda en sus redes sociales, por temor al violento.

"Necesito compartir algo horrible que nos ocurrió a mis hijas y a mi. Ese tipo de la foto nos siguió en su auto, lo cruzó delante del mío violentamente y clavaba los frenos una y otra vez. Cuando yo trataba de esquivarlo se volvía a cruzar, si frenaba, el también frenaba y nos tiraba el auto de costado cuando quería escapar tratando de pasarlo", escribió la víctima en Facebook.

Según el relato, al principio la mujer creyó que se trataba de una cuestión pasajera. "Luego cuando, en vez de seguir su paso y dejarnos tranquilas, seguía frenando delante mío y no me permitía pasar, me empecé a asustar. De pasar a ser un machirulo con el orgullo tocado, empezó a ser una amenaza", escribió.

Durante la escena de terror, la víctima intentó varias veces comunicarse con el 911, con el celular en altavoz, pero no lo consiguió. "Hice un par de cuadras más y llegué a casa. Bajamos y comencé a llorar, desahogué una pena de impotencia, de sentir que la vida de mis hijas corrió peligro, que nos podía haber matado. Volví a llamar al 911 y esta vez pude hacerme entender".