El responsable de la concesión del balneario Perla Norte de Mar del Plata, cuyas carpas fueron destruidas el domingo por un grupo de personas que reclamaban más espacio de playas públicas, realizó ayer una presentación ante la Justicia por el perjuicio que sufrió. "Prácticamente rompieron todo", expresó Jorge Ricillo.

"No somos una familia de litigar ni mucho menos, por eso invito a estas personas que actuaron con violencia a dialogar", dijo y agregó que ya comenzaron a trabajar para tener todo en condiciones para el comienzo de la temporada de verano.

Por su parte, Mariano Gemin, de la ONG En Defensa de las Playas Públicas, aclaró: "No tuvimos nada que ver con los actos de vandalismo. Yo tengo filmado cuando traté de detener el accionar de estas personas, pero al ver que me estaban insultando a mí y que no los podía controlar, me fui por miedo a que me golpearan".