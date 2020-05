L os adultos mayores no sólo son parte de los grupos de riesgo ante la amenaza del coronavirus, sino que además sufren como las demás personas el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Pero así como cada uno es distinto a otro, tanto su vejez como su realidad y su contexto, también se diferencian. Unos padecen la distancia de sus nietos y familias, otros viven en soledad, algunos en hogares u otros muchos no tienen ni las posibilidades ni los recursos para enfrentar un presente que parece apocalíptico, con un futuro incierto en el retorno a la "normalidad".

Hablar de adultos mayores alude a un universo muy amplio. No existe un solo tipo de adulto mayor en el marco de esta pandemia. Los efectos y la posición de cada grupo frente al confinamiento es diferente. Sumado al andamiaje, la posición subjetiva y los recursos con los que cuenta cada uno de ellos para enfrentar el aislamiento social, preventivo y obligatorio , explicó, en diálogo con "Crónica", la licenciada Alejandra Calvo, psicoanalista, politóloga de la UBA y coordinadora del Área de Psicología del Hogar La Asociación Helénica de Socorros Mutuos San Demetrio.

Según Calvo, para analizar este contexto, es necesario distinguir a los que viven en sus casas, solos o acompañados y dentro de ese mismo grupo a los que son autónomos de los que no. Como también a los que están institucionalizados, dentro de los cuales están los autoválidos y los más dependientes. Esto define la marca y la capacidad de resiliencia ante una situación que contiene algo del orden de lo traumático , dijo.

Considerados ante la pandemia como un grupo de alto riesgo, los adultos mayores permiten tomar conciencia de cierta fragilidad física, pero no necesariamente psíquica o anímica .

En el grupo etario también se encuentran los que se autoaislaron para disminuir los riesgos de contagio "porque evalúan que pueden hacerlo, lo que no significa que estén solos, si no que están acompañados desde diversas redes de apoyo, como también están los que están institucionalizados al cuidado de la normativa establecida". Según Calvo, también están los que decidieron ser "protagonistas activos y aportar con su participación a comedores comunitarios en diversas organizaciones sociales o religiosas y prestan algún tipo de servicio. Otros, que lograron una mayor conectividad con la tecnología y otros que no, como también quienes no cuentan con una gran capacidad física pero que sí cuentan con una gran capacidad de resiliencia".

Esto nos habla de la arquitectura de cada sujeto, de cada psique y de las herramientas y recursos de cada cual para enfrentar una pandemia , aseguró.

El efecto de la cuarentena sobre los adultos mayores es diverso, el efecto o los efectos en todos no es igual. Muchos de ellos ejercen el autocuidado, se han recluido y han adoptado nuevos hábitos . En otros, hay una ligadura a la angustia, a la tristeza, al miedo y la ansiedad . Mientras que otros desestiman la importancia de la pandemia subestimándola, otros asumen una posición de omnipotencia, que oficia de barrera frente a lo incierto y aún real que escapa a lo fantasmático . Como también muchos se ajustan y se alinean a las medidas mientras que otros la incumplen .

Es fundamental el lugar que ocupa la información. Es un aspecto que no puede quedar excluido en los efectos que produce en los adultos mayores. La información y la sobreinformación, como las redes sociales, exceden una adecuada elaboración de la información. Los hechos se viven y se sienten según se nombran , expresó Calvo.

Como coordinadora del área de psicología de un hogar, la licenciada expresó que los geriátricos son parte del tejido social y están conmovidos por los efectos del coronavirus , como tantas otras instituciones. No son ‘muriendas’, son viviendas, funcionan como su hogar. Y se agrega el cuidado de los cuidadores. El personal de salud, de cocina, el personal de limpieza, todos forman una trama donde las turbulencias individuales y colectivas confluyen en un mismo lugar. La pandemia nos pone a todos como iguales , describió.