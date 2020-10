F inalmente, la jueza María Carolina Castagno ordenó desalojar de la estancia Casa Nueva a Dolores Etchevehere y a los integrantes del Proyecto Artigas que habían puesto en marcha allí un modelo agrario sostenible. La magistrada se definió así en favor de Luis Miguel Etchevehere y sus hermanos y dejó sin efecto la resolución dictada por el juez Raúl Flores. El ex ministro macrista celebró la decisión de la jueza junto con la titular del Pro, Patricia Bullrich, pero la defensa de su hermana apelará con efectos suspensivos ante el Tribunal Superior de Justicia entrerriano.

La jueza Castagno aclaró que el fallo que dispone el desalojo "no quiere decir que Dolores Etchevehere no tenga derecho a reclamar sus derechos sucesorios", aunque indicó que eso debe resolverse en otra instancia judicial.

En una resolución leída por la mañana en los tribunales entrerrianos, la magistrada resolvió "restituir el campo" y "disponer el reintegro en forma inmediata del predio, con cuidado de las personas y bienes, sólo acudiendo a las fuerzas en caso de que se torne indispensable".

"Siempre, cada vez que yo trato de ejercer mis derechos hereditarios, mis derechos naturales, siempre la Justicia de Entre Ríos favorece a los corruptos, acepta sus órdenes.: No voy a salir de acá, me van a sacar muerta", expresó Dolores Etchevehere, tras conocerse el fallo. No obstante, finalmente la policía la forzó a abandonar el lugar y se la llevó demorada por resistirse a una orden judicial.

En tanto, los miembros del Proyecto Artigas anunciaron que apelarán el fallo de Castagno. "Como lo dijimos siempre, respetamos las decisiones de los organismos democráticos y de la ley, y por supuesto que no compartimos la mirada de esta jueza. Apelaremos para que intervenga el tribunal superior", afirmó uno de sus abogados, Facundo Taboada.

La jueza falló "disponer el reintegro inmediato" del campo Casa Nueva a Las Margaritas S.A., en la persona de Leonor Marcial de Etchevehere, que junto con sus tres hijos varones había pedido el desalojo del campo familiar, argumentando que había sido usurpado ilegalmente el pasado 15 de octubre.

Tras conocerse el fallo, Luis Etchevehere, ex ministro de Agricultura del gobierno de Mauricio Macri y uno de los dueños del campo, aseguró que "es importante no perder la calma", y pidió que este caso "sirva para que la gente pueda confiar en la Justicia y en el derecho". A su turno, Leonor Etchevehere afirmó que "acaba de concluir una aventura política y la Justicia definió que esto era una usurpación". "El gobierno nacional y el de Entre Ríos usaron a mi hija como un instrumento", agregó, y se mostró confiada en que "la familia finalmente se va a unir".