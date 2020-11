Luego de que en los últimos días las tomas de tierras fueran noticia, alrededor de cien efectivos de la Policía de Río Negro desalojaron ayer un predio que era ocupado por unas 40 familias en el barrio denominado La Esperanza, de General Roca. En el lugar se registraron incidentes y once personas terminaron detenidas.

Las fuerzas de seguridad no portaron armas reglamentarias ni se habilitó el uso de balas de goma, sólo postas de estruendo. Con los primeros minutos de sol, los efectivos de las fuerzas especiales avanzaron sobre el terreno propiedad del Polígono de Tiro que estaba ocupado por unas 40 familias de la ciudad.

El jueves venció el plazo máximo que había otorgado la Justicia para que las familias abandonasen el lugar de manera voluntaria, pero los ocupantes habían dicho que se iban a quedar y a resistir cualquier desalojo. Algunas horas más tarde se produjeron disturbios frente a la Municipalidad de General Roca.

A través de un comunicado oficial, el gobierno de Río Negro expresó que el desalojo del asentamiento fue pacífico, que no había niños en el lugar y que no se utilizaron balas de goma, por lo que no se reportaron heridos.