A l menos 21 personas murieron y otras 25 resultaron heridas, siete de ellas de gravedad, en un accidente de tránsito con un micro ocurrido ayer en el litoral de Paraná, estado del sur de Brasil fronterizo con Paraguay y Argentina, informaron las autoridades.

La Policía Federal de Carreteras en Paraná informó que el conductor de un autobús de turismo perdió el control del vehículo en una curva acentuada en el kilómetro 668 de la carretera nacional BR-376, en jurisdicción del municipio de Guaratuba, a 131 kilómetros de Curitiba, la capital regional.

De acuerdo con el relato de las autoridades, el micro se salió de la ruta y cayó a un barranco, al parecer sin otros vehículos implicados en el accidente. El reporte oficial es de 21 muertos, 7 heridos de gravedad y 18 personas con lesiones leves y nueve ilesos, entre ellos el conductor. Los nueve heridos graves fueron trasladados en helicópteros a hospitales de los municipios de la región.

El autobús había salido con 53 pasajeros y dos conductores de Ananindeua, en el amazónico estado de Pará (norte), a casi 3.700 kilómetros del lugar accidente, con destino al turístico balneario de Camboriú, en Santa Catarina (sur). Después de Camboriú, los turistas pretendían seguir para Sao José, también en el estado de Santa Catarina. El conductor del micro fue trasladado a la Comisaría de la Policía Civil en Guaratuba, encargada de las investigaciones y donde deberá dar su relato de lo ocurrido.

La empresa Turismo Pires da Cruz, con sede en Ananindeua, comunicó que el colectivo de su propiedad había salido el pasado viernes de Belem, capital de Pará, en viaje fletado contratado por un grupo particular de personas. Los cuerpos de las víctimas fueron remitidos al Instituto de Medicinal Legal (IML) de Curitiba, desde donde deberán ser llevados por vía aérea hasta la Amazonia.

Triste antecedente

En 2016, tres personas murieron y al menos 15 resultaron heridas al volcar un micro con estudiantes argentinos en viaje de egresados. Habían partido de Posadas y se dirigían hacia Camboriú, en el estado de Santa Catarina, en Brasil. El ómnibus transportaba 62 personas: 58 estudiantes, dos coordinadores y dos choferes. En aquella ocasión, la madre de uno de los estudiantes había dicho que el micro no cumplió con el recorrido acordado "para evadir los controles y los peajes y tomó una ruta llena de camiones, sin banquina, y muy peligrosa. El recorrido acordado con la empresa era cruzar la frontera por el paso internacional Bernardo de Irigoyen, en Misiones, pero el micro tomó por Santo Tomé, en Corrientes, después de recoger a unos estudiantes en Oberá". Según la mujer, ese recorrido "expuso a los estudiantes a un trayecto riesgoso que no había sido lo acordado" y responsabilizó a la empresa por optar por un camino "angosto, sin banquina, y lleno de camiones". El cambio de ruta coincidió con la confusión y el desconcierto que expresó el entonces cónsul argentino en Uruguayana, Carlos Ayala, quien dijo que el paso Santo Tomé-Sao Borja "no es una ruta habitual para los turistas argentinos".