El ex director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) Héctor Torres restó importancia al vencimiento del período de gracia para pagar u$s503 millones de la deuda al señalar que "implica un default normal" pero "no va a generar una ola de juicios porque los acreedores están de acuerdo con esperar unos días más de negociación".

"No es poco común que en este tipo de negociaciones en la cual hay dos partes enfrentadas pare el reloj y decir ‘vamos a seguir un poco más porque estamos haciendo algún progreso, aunque todavía no nos ponemos de acuerdo’", remarcó ayer Torres a radio AM 750. Así, el experto hizo referencia a la decisión del Ministerio de Economía de extender hasta el 2 de junio el plazo para renegociar los u$s66.300 millones de títulos de deuda emitidos bajo legislación extranjera, con el objetivo de continuar el diálogo con los acreedores. Agregó que el problema de la deuda argentina "cae en medio de una crisis global" a raíz de la pandemia. El ex representante en el FMI (de 2004 a 2008 y entre 2016 y 2017) concluyó: "Esperemos que se llegue a un acuerdo que podamos cumplir".