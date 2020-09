L a búsqueda de vida en el Universo dio un muy importante paso adelante con el descubrimiento de un gas en Venus que indica que existe el "potencial" de que albergue o haya registrado vida.

El hallazgo fue realizado por un equipo internacional de más de veinte investigadores, liderado por Jane Graves, de la Universidad de Cardiff, en Gales. En la publicación afirman que detectaron trazas del gas fosfano (PH3) en la atmósfera del planeta, lo que indica que podría haber sido formado por moléculas o bacterias.

En 2017 y 2019, Greaves y su equipo utilizaron los telescopios James Clerk Maxwell, en Hawai, y el Gran telescopio Milímetro/Submilímetro de Atacama, en Chile, para observar el planeta y lo que detectaron fue una "firma" inconfundible de la fosfina en la capa atmosférica.

"El PH3 podría originarse a partir de una fotoquímica o geoquímica desconocida o, por analogía con la producción biológica de PH3 en la Tierra, de la presencia de vida", explicaron. Sin embargo, esto no implica necesariamente "una evidencia robusta de vida microbiana", ya que sólo indica procesos geológicos o químicos desconocidos que podrían estar ocurriendo en Venus.

William Bains, doctor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) de Estados Unidos, fue el bioquímico del equipo encargado de comprobar si los volcanes, los rayos e incluso los meteoritos podrían desempeñar un papel en la producción de PH3 en Venus. El especialista aseguró que todas las reacciones químicas que investigó son demasiado débiles para producir la cantidad de fosfina hallada, lo que abrió la puerta a una respuesta biológica.

"A lo largo de toda mi carrera me he interesado en buscar vida en otras partes del Universo, por eso me impresiona que esto sea posible", dijo la profesora Greaves, quien a su vez agregó: "Estamos animando a otras personas a que nos digan lo que podríamos habernos pasado por alto. Nuestro artículo y los datos son de acceso abierto; así es como funciona la ciencia".

Nuevas investigaciones

El doctor Colin Wilson de la Universidad de Oxford, quien trabajó en la sonda espacial Venus Express -la primera misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) a Venus-, cree que este descubrimiento impulsará una nueva ola de investigación en el planeta.

"Es realmente emocionante y conducirá a nuevos descubrimientos, incluso si la detección de fosfina original resultara ser una mala interpretación espectroscópica, lo cual no creo que sea el caso. Creo que la vida en las nubes de Venus hoy es tan improbable que encontraremos otras maneras químicas de crear fosfina en la atmósfera, pero descubriremos muchas cosas interesantes sobre Venus durante la búsqueda", manifestó.

Por su parte, el doctor Lewis Dartnell, de la Universidad de Westminster, en Londres, también recibió la noticia con precaución. El investigador estudia la existencia de vida más allá de la Tierra y considera que Marte o las lunas de Júpiter y Saturno son una mejor apuesta. "Que la vida puede sobrevivir en las nubes de Venus es algo muy revelador, porque significaría que tal vez la vida es muy común en nuestra galaxia. Tal vez no necesita planetas muy parecidos a la Tierra y podría sobrevivir en otros parecidos a Venus, en la Vía Láctea", concluyó.