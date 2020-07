Un estudio de la Universidad Nacional de Australia reveló la existencia de un agujero negro ultramasivo que es capaz de devorarse la masa de un Sol a diario. Se trata del de más rápido crecimiento conocido en el universo.

Este agujero negro se llama de J2157 y mide 34.000 millones de veces la masa del Sol. No es el más grande del universo, pero sí el que crece a mayor velocidad. "Si el agujero negro de nuestra Vía Láctea quisiera engordar tanto, tendría que tragarse dos tercios de todas las estrellas de nuestra galaxia", graficó el astrónomo Christopher Onken, uno de los autores del estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Su tamaño estimado es de cinco veces el del Sistema Solar, alrededor de 670 unidades astronómicas (UA).