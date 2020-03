F rente al avance mundial del coronavirus y los nuevos casos en la Argentina, el gobierno decidió imponer una cuarentena obligatoria para todas las personas que lleguen al país procedentes de las zonas más afectadas por la propagación del virus. Al mismo tiempo, analiza si cierra las fronteras para quienes vengan de Italia y si se suspenderán los actos públicos y eventos deportivos que agrupen a mucha gente. El gobierno trabajó ayer hasta última hora en la redacción de un decreto que se publicará hoy.

Durante la mañana de ayer, en declaraciones periodísticas, el presidente Alberto Fernández anticipó que quienes regresen a la Argentina desde los países más afectados por el coronavirus "tienen la obligación de recluirse en soledad en su casa", y advirtió que "si no lo cumplen, estarán incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública" por violar la cuarentena.

Fernández anunció que hoy se conocerán nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus en el país, y también mencionó que en los próximos días se analizará "qué vamos a hacer con los espectáculos públicos, porque la posibilidad de difundir el virus existe", al mismo tiempo que anunció que "evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia".

El aislamiento, dijo, "no será voluntario como es hasta ahora, sino que tendrá consecuencias". Durante la reunión interministerial que se realizó el martes, el jefe de Estado pidió "cambiar el tema de la cuarentena", lo que se formalizará con el decreto de esta jornada.

Fernández dijo que quiere "llevar tranquilidad a la gente porque la Argentina siguió todos los pasos que debía seguir frente al riesgo que se presenta" y, además, recordó que "todos los casos detectados son importados", más precisamente, "gente que viajó básicamente a Italia y volvió".

Dos nuevos casos

Dos nuevos casos importados de Covid-19 fueron diagnosticados ayer en Argentina -uno en CABA y otro en la provincia de Buenos Aires-, con lo que ya suman 21 los afectados en todo el país, incluido un fallecido, informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria confirmó que los pacientes, ambos con antecedentes recientes de viajes por Europa, cumplen el aislamiento establecido por las autoridades de Salud y destacó que hasta hoy en Argentina sólo se registran casos importados de Covid-19.

"Las autoridades sanitarias se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento establecido por protocolo", informó el ministerio.

Por su parte, el primer contagiado con coronavirus en el país, que permanece internado en el Sanatorio Agote, dio una entrevista radial desde su habitación y aseguró que "me faltan unos días, pero sé que va a estar todo bien". "Me levanto bien todos los días, está todo perfecto, no tengo fiebre, me hacen los controles, me alimento bien", resaltó. "Me voy a quedar los 14 días acá y después saldré", afirmó.