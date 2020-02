S iendo una beba de tan sólo un año y medio, Heidi Henika viajaba en tren junto a sus padres, Juan y Karin, cuando le tocó protagonizar una de las catástrofes argentinas más importantes y atroces. Perdió a su mamá, y su papá nunca pudo recuperarse completamente. Cincuenta años después, repasó lo que ocurrió aquel domingo de febrero de 1970. Heidi, quien vive junto a su esposo e hijos en Río Gallegos desde hace 18 años, habló en exclusiva con La Opinión Austral: "Desde que tengo recuerdo siempre fui la hija del accidente. Es algo de lo que permanentemente se habló en mi familia, nunca se me ocultó nada. Sé que viajaba con mi mamá y con mi papá. Ella murió en el accidente, sobrevivimos mi papá y yo".

La familia Henika vivía en Quilmes. Eran un matrimonio joven, ambos alemanes, y una pequeña hija argentina nacida en el ’68. Ese domingo habían ido a visitar a sus tíos, quienes tenían una casaquinta en Ingeniero Maschwitz. "Habíamos salido a la mañana temprano y volvíamos a la nochecita en tren. El que venía de Zárate con destino a Retiro estaba repleto, porque era fin de semana; incluso mi papá recuerda que nos costó subir", relató. A los pocos kilómetros el convoy se detuvo por un desperfecto técnico: "Nosotros íbamos en el tercer vagón, la formación quedó parada y al tiempo, no sé cuánto, se escuchó otro tren. Venía de Tucumán y se llevó puesto al nuestro. Levantó el primer vagón, arrastró al segundo y cayó encima del tercero".

Heidi sabe que sus padres estaban sentados en asientos enfrentados uno del otro: "Yo iba con mi mamá, pero unos minutos antes del accidente no sé qué pedí y quedé sentada entre las piernas de mi papá. Por eso en el momento del impacto yo me salvé", añadió. Como consecuencia de la colisión, la pequeña sólo se hizo un raspón, "pero mi papá se quebró tibia y peroné. Tuvo una fractura expuesta, que en ese momento no vio por la oscuridad, pero sí sintió que estaba atrapado, y mi mamá murió".

A pesar de la falla en la comunicación que informaron los medios en ese tiempo, Heidi cuenta que su papá Juan no sabe y que cree que nunca se supo exactamente qué pasó. "Lo que decían en ese momento es que más que un error de comunicación fue una distracción del motorman que venía en el tucumano. Los muchachos estaban atentos a otra cosa y no vieron las señales de la comunicación. Más que una falla, habría sido por distracción".

Incluso su padre le contó que el conductor estuvo prófugo unas semanas y después lo encontraron y fue detenido, "pero no sabe realmente lo que pasó". Todo ocurrió caída la noche: "Quedamos en total oscuridad en el medio del campo. Gritos, llantos, gente que pedía auxilio. Mi papá quedó atrapado con su pierna. Cuenta que en ese momento vio una fuerte luz, se sintió muy triste y le pasaron por delante todos sus familiares fallecidos, y ahí, no sabe cómo, se dio cuenta de que yo estaba llorando, de que yo estaba ahí, y por eso volvió".

A pesar de que estaba atrapado entre los hierros, Juan ayudó a una señora que pedía auxilio y recuerda haber movido la cabeza de un hombre que estaba muerto. "Mi papá sólo podía mover los brazos".

Luego llegaron los socorristas al lugar. "A nuestro vagón entró un bombero con una médica o enfermera, mi papá no lo recuerda. Ellos fueron los que nos rescataron. Yo estaba en brazos de la mujer cuando él les contó que viajábamos con su esposa, mi mamá, pero que no la veía".

Ahí fue cuando los bomberos sacaron a Heidi por la ventanilla y a Juan le quitaron los fierros y lo dejaron fuera del tren, mientras empezaron a atender a todos los heridos, "cientos de personas, fue terrible". Su padre perdió la conciencia y apareció en el hospital de Vicente López. "No sabemos dónde fui a parar yo, no hay registros de dónde me llevaron, pero se ve que él pedía por mí estando ya internado, y a la madrugada me llevaron con él. También preguntaba por mi mamá y nadie sabía decirle dónde estaba. Era la tarde del lunes y aún no se sabía nada".