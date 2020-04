D istendido y por momentos nostálgico, Diego Maradona repasó varios capítulos de su vida durante una entrevista que brindó en AFA Play, la plataforma de streaming de la casa madre de nuestro fútbol, que se puso en marcha durante la pandemia de coronavirus. Además de revivir la mano de Dios, Diego viajó en el tiempo y recordó detalles de su debut, la pelea con Passarella y además tocó temas de México 86.

La presentación

"Eramos pobres, tan pobres, que el partido contra Talleres se jugaba a las tres o cuatro de la tarde. Había un sol de la puta madre. Pero yo fui con un pantalón de corderoy (risas). Es que el único pantalón que tenia era de corderoy. En esa época, los guachos usaban los de corderoy en invierno y los otros en verano".

Antes de México 86

"Fuimos con un equipo mediocre. Pero cuando nos juntamos en Barranquilla, nos miramos a la cara y nos dijimos que teníamos más equipo de lo pensado. El tema es que unos días después jugamos contra Junior y no pasamos de mitad de la cancha".

La pelea con Passarella

"Passarella se echó solo. Decía que, teniendo en la cabeza a Menotti, no se podía jugar con Bilardo. Pero yo tenía en la cabeza a Menotti y salí campeón con Bilardo".

Contra Inglaterra

"Buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Cuando vi que la pelota iba para arriba, dije ‘no la alcanzo nunca, bajá por favor’. Se me ocurrió una idea: meter la mano y la cabeza. Claro, cuando caigo, no entendía dónde estaba la pelota. Miro y ya estaba en la red. Entonces, empiezo a festejar el gol. Y Checho, el boludo de Checho, me pregunta si lo había hecho con la mano".