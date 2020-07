Abigail Andrea Pereyra desapareció en La Plata, y su familia y sus amigos realizan una campaña en las redes para poder encontrarla, movidos por la desesperación de no poder salir de casa a causa de la cuarentena.

Fuentes policiales explicaron a este diario que la adolescente tiene 19 años y vive en la capital bonaerense desde hace algo más de seis meses, cuando llegó con su familia desde Lavallol. Los Pereyra viven desde entonces en una casa de Altos de San Lorenzo, de la que Abigail se fue la madrugada del viernes 3 de julio.

"Se fue entre 2 y 5 de la mañana y no tenemos ninguna noticia de ella", explicó a los medios Juan, uno de sus hermanos, que además explicó que la chica no dejó ningún tipo de rastro tras abandonar la vivienda de 13 y 96 con algo de ropa y dejando también su teléfono celular.

La familia concurrió de manera inmediata al Destacamento del Barrio Aeropuerto, donde radicó la denuncia por averiguación de paradero.

"No dejó ningún rastro, no hay nota ni explicación. Ella no sabe moverse sola en esta ciudad, no conocía a nadie", siguió Juan. Y agregó: "No hay rastro en el celular tampoco, tememos que haya sido engañada".