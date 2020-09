Visiblemente dolida y con impotencia, una joven de 16 años oriunda de Villa del Totoral, Córdoba, pidió mediante su cuenta de Instagram que se haga justicia por la muerte de su hermano menor y que detengan a su mamá por el hecho. La víctima, un nene de 2 años con discapacidad psicomotriz, perdió la vida a raíz de los golpes que recibió, y sus padres fueron condenados a prisión perpetua en 2010, aunque la mujer está libre desde 2017 tras alegar que era víctima de violencia de género.

"Hoy, después de 12 años, les vengo a contar mi historia, dado que cuando tenía 4 la Justicia nunca me escuchó", dijo la adolescente en un video que compartió en su cuenta de Instagram y donde apunta a su mamá, Paola Cejas, y defiende a su papá, Mauricio Casas.

"Con mi papá no pasábamos mucho tiempo, porque trabajaba todo el día. Mi mamá nos pegaba", detalló sobre su dramática infancia la víctima, que recordó el día en que murió su hermano, Mauri: "El 4 de julio de 2008 él no quería comer y mi mamá le pegó primero un chirlo y luego puñetes en la panza. Después nos fuimos a dormir la siesta y cuando lo fuimos a levantar, él ya no estaba con vida". La autopsia confirmó que el menor perdió la vida por los golpes que recibió "en la cabeza, el tórax y miembros inferiores".

En 2010 sus padres fueron condenados cadena perpetua, pero en 2017 la mujer recuperó su libertad porque alegó que era víctima de violencia de género y por eso no había podido proteger a su hijo. "Ella salió y él sigue aún preso y no debería, porque ese día no estaba, nunca nos hizo nada", dijo la niña.