E sta vez no zafó. El segundo pedido de vacancia por "incapacidad moral permanente" por corrupción contra el presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue aprobado por el Congreso. De nada sirvieron los argumentos previos del ahora ex mandatario, quien había rechazado las acusaciones y afirmado que no existían "fundamentos" que justificaran su eventual salida del poder.

En total, eran necesarios 87 votos sobre 130 para que el juicio político prosperara y al finalizar la votación los resultados arrojaron 105 sufragios a favor de la salida de Vizcarra contra 19 a favor de la continuidad, mientras que hubo cuatro abstenciones.

Otra mala noticia para el ex presidente es que avanza en la Justicia una investigación por el presunto caso de corrupción en la construcción de un hospital cuando era gobernador regional de Moquegua, por lo que habría recibido sobornos por unos 2,3 millones de soles (unos 623.000 dólares).

Frente a la vacancia, por ausencia de vicepresidente y hasta que la situación se normalice, quien quedará a cargo de la Presidencia es el jefe del Congreso, Manuel Merino, del partido Acción Popular, quien prometió trabajar "en beneficio del pueblo peruano". Su gestión se extenderá hasta completar el mandato actual, que finaliza el 28 de julio de 2021, cuando asumirá el mandatario que resulte electo en las elecciones previstas para el 11 de abril.

No convenció

Antes de las exposiciones de los legisladores y de la votación que terminó con su mandato, Vizcarra habló ante el Congreso y negó haber recibido los sobornos. "Rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones, no he cobrado soborno alguno", afirmó en referencia a las supuestas irregularidades referidas a contratos de obras públicas mientras gobernaba Moquegua.

Luego, se dedicó a contraatacar y recordó que, para votar la moción de vacancia, el Congreso debe establecer los "fundamentos" de la "causal de vacancia". "Tengo que saber qué cosa se me imputa y respecto de qué norma estoy trasgrediendo, qué directiva, qué principio estoy trasgrediendo. Sin embargo, la moción no hace ninguna referencia a los elementos. No hay una sola palabra que establezca e interprete la causal de incapacidad moral permanente", exclamó.

"La moción que nos convoca está fundamentada en artículos periodísticos. No menciona ninguna investigación fiscal ni un proceso judicial, sino dos reportajes que hacen públicas declaraciones aspirantes a colaboración eficaz", dijo.

Por último, contraatacó: "Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones. Por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían también que dejar su cargo por ello, sin que la investigación fiscal haya sido concluida?".

El primer proceso de vacancia al que Vizcarra fue sometido se definió el 18 de septiembre pasado, también por acusaciones de corrupción, pero en aquella oportunidad el entonces mandatario logró salir airoso. Ayer, la suerte fue otra.

Antecedentes

La de ayer fue la quinta vez que se somete a un presidente a este proceso, desde que fue incorporado a la Constitución en 1993. La única votación que aprobó la destitución fue la de 2010 y confirmó la salida de Alberto Fujimori, quien días antes había renunciado al cargo desde Japón.