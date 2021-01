L a cepa británica del Covid-19 fue detectada en la Argentina, en un viajero proveniente de Frankfurt, Alemania. El hallazgo fue reportado por un equipo del consorcio interdisciplinario de científicos argentinos a las autoridades sanitarias, en tanto que el pasajero realiza el aislamiento correspondiente en su domicilio.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, confirmó ayer que el Consorcio Interinstitucional para la Secuenciación del Genoma y Estudios Genómicos de SARS-CoV-2, creado por su cartera, "detectó el ingreso al país de un argentino residente en el Reino Unido, con antecedente de viaje a Austria y Alemania por razones laborales, que arriba asintomático a la Argentina desde Frankfurt a fin de diciembre de 2020 y en Ezeiza resulta positivo de antígenos SARS-CoV-2".

En tanto, el reporte de vigilancia activa de variantes del virus añadió que "el resultado fue confirmado por el PCR en laboratorio y la secuenciación del gen S confirmó la presencia de la variante VOC202012/01 (Reino Unido) (linaje B.1.1.7), siendo la primera vez que se detecta en el país".

"A través de la metodología propuesta de la secuenciación del gen de la proteína S detectaron las mutaciones características de la variante del Reino Unido", indicó el informe, y especificó que "las mutaciones son: S_HV69-70del, S_Y144del, S_N501Y, S_A570D, S_D614G, S_T71.1, S_S982A, S_D118H".

"Si bien las mutaciones detectadas son confirmatorias de la variante, la muestra está siendo procesada en el nodo de secuenciación del INTA-Conicet de Rafaela para la obtención del genoma completo de SARS-CoV-2 que será incorporado al a base de datos GISAID a la brevedad", detalló también el reporte.

Variante más contagiosa

La doctora en virología Carolina Torres, investigadora del Conicet e integrante del equipo que reportó el ingreso al país de la variante del Reino Unido en un viajero, remarcó que "lo importante es que no hay transmisión comunitaria" puesto que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta cepa "sería entre un 40 y 70% mayor en transmisibilidad", según estudios ya realizados en territorio británico.

"Hubo distintos estudios sobre la evolución de la variante VOC202012-01, linaje B.1.1.7, basados en información epidemiológica, pero de diferentes lugares, y todos llegan a la conclusión de que sería un 50% mayor de transmisibilidad", refirió la bioquímica Torres.

"Esta variante ingresó en un montón de países, cerca de 54 hasta el momento, y casi en la mitad de ellos se volvió comunitaria, pero se la está siguiendo para ver qué es lo que está causando", explicó la científica.

"No sabemos si esta variante se comportaría de la misma forma en todas las poblaciones, pero según los estudios que se realizaron no se demostró que tenga capacidad de generar una enfermedad más severa. Lo que siempre es bueno recordar es que debemos reforzar las medidas de protección, porque si bien no genera mayores muertes, indirectamente, trae mayor riesgo de nuevas infecciones y más fallecidos", concluyó.