Las autoridades estadounidenses informaron que un joven que fue arrestado el pasado mes de septiembre en posesión de armas, explosivos y pornografía infantil, tenía "interés en matar al candidato presidencial demócrata", Joe Biden. El joven, identificado como Alexander Treisman, de 19 años y natural de Seattle, fue imputado el mes pasado por un cargo de pornografía infantil después de que las autoridades encontraran en mayo su camioneta abandonada en la localidad de Kannapolis, Carolina del Norte. En el interior, los agentes encontraron un arsenal de armas y explosivos, entre ellos un fusil de asalto AR-15 y más de medio millón de dólares. La investigación sobre Treisman reveló que el joven tenía afinidad por "los tiroteos masivos, las ideologías racistas y el interés en matar" a Biden, según informó el diario local Daily Beast, que cita fuentes de seguridad. De acuerdo con su informe policial, Treisman debatió en foros de Internet sobre la posibilidad de asesinar a Biden, llegó a viajar a un restaurante de comida rápida a pocos kilómetros del domicilio del ex vicepresidente norteamericano y tenía en su posesión una lista con el nombre de personas a las que quería "ejecutar", Biden entre ellas. Treisman, que no tiene antecedentes penales y fue diagnosticado con síndrome de Asperger a los 12 años, negó durante el interrogatorio cualquier problema mental y aseguró que las amenazas no eran más que una broma, parte de su "personalidad" en Internet.