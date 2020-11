El ex director de Migración de Bolivia Marcel Rivas fue detenido ayer en relación a la fuga de los ex ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, que están siendo investigados en una causa de corrupción y por cuyo paradero el gobierno pidió ayuda a Interpol. El fiscal de La Paz, Sergio Bustillos, anunció que Rivas está acusado de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias dado que hay indicios de que "tenía pleno conocimiento de la alerta migratoria que pesaba" sobre los ex ministros. Rivas habría sido trasladado a la sede de la fiscalía y las investigaciones se habrían abierto a raíz de las sospechas sobre una posible ayuda de su parte a los dos ex ministros del gobierno de facto de Jeanine Áñez, a quienes se acusa de una compra con sobreprecio de material antidisturbios para las fuerzas armadas y la policía. El fiscal Luis Fernando Atanasio alertó que Migración entregó un informe con "incongruencias" sobre las salidas al exterior de los ex ministros, que supuestamente estarían en Brasil. En tanto, las autoridades bolivianas solicitaron ayuda a Interpol para tratar de localizar a ambos ex funcionarios. Sobre Murillo y López pesan órdenes de arresto por la irregularidad en la compra de agentes químicos para las fuerzas de seguridad.