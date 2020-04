E l conductor que atropelló y mató a una mujer tras romper el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus en Luján quedó ayer detenido luego de negarse a declarar, y los investigadores intentan establecer si al momento del hecho estaba alcoholizado, algo que trascendió extraoficialmente.

El episodio que ocurrió el jueves pasado en avenida Constitución al 1900, cuando la víctima, identificada como Verónica González, cruzaba la calle luego de realizar compras en la distribuidora Miracca, es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Luján, a cargo de María Emilia Maldonado Azofra, quien tomó declaración indagatoria al sospechoso Julio César Giovanetone.

"Yo salía de comprar también, atino a abrir la puerta de mi auto y cuando giro la cabeza, veo un auto que venía muy fuerte y en un cambio bajo, me di cuenta por el sonido del motor. Largué la puerta y me tiré encima del auto, porque veo que va a pasar muy cerca mío", detalló en su declaración a la que Crónica tuvo acceso exclusivo, una de las tres testigos del hecho. La mujer, que sobrevivió milagrosamente, explicó: "Pasó y con la punta del espejo me levantó el brazo, cuando levanto la cabeza veo que viene cruzando Vero y ahí escucho varios gritos ´La chica´, y al instante la chica voló. Lo único que me queda patente es el estruendo de su caída, hace tres noches que no puedo dormir".

Según indicaron los voceros, el sospechoso circulaba a bordo de su Volkswagen Passat con el que embistió a la mujer y escapó a toda velocidad. "El tipo atinó a frenar en la esquina, para definir por dónde irse. Yo pensé que iba a frenar, pero puso segunda y siguió en contramano, miré a la flaca pero no se movía", confirmó en su declaración la testigo.

En diálogo con este diario, Malena, hija de González, confirmó que hay testigos que declararon que Giovanetone habría salido de su casa después de una pelea con su mujer. "Mi abogado ya pidió las cámaras de varios comercios, además de varios testigos de la distribuidora en la que compró mi mamá, que vieron todo, también la señora que estaba por cruzar la calle y el auto la rozó".

Giovanetone, que fue localizado poco después por la policía local en la puerta de su casa, donde se secuestró su vehículo con el parabrisas dañado del lado del acompañante, por lo que resultó aprehendido y trasladado a la comisaria 1 de Luján.

Tras negarse a declarar, la fiscal pidió la conversión de la aprehensión en detención del sospechoso fue concedida ayer por el Juzgado de Garantías 2, que tomó en cuenta una revisión médica preliminar que sugería que el hombre estaba alcoholizado, aunque aún eso está sujeto a análisis.

Si bien la Justicia aún no confirmó que Giovanetone se encontrara en estado de ebriedad al momento del hecho, la hija de la víctima declaró que algunos testigos le "dijeron que estaba alcoholizado y tal vez drogado".