S e concentraron frente a una de las peluquerías del acusado en Villa Devoto, para reclamar a la Justicia que agilice la investigación y ordene la detención del estilista, y después de un año lograron su cometido.

Familiares, amigos y conocidos de cinco chicas que denunciaron a un peluquero por abuso sexual y comercialización de imágenes de menores de edad con fines sexuales que escracharon el jueves al estilista lograron que, tras este reclamo, fuera detenido. El caso fue primicia de "Crónica".

El acusado había abierto su peluquería aplicando los protocolos del coronavirus. La noticia de la reapertura generó la indignación de la víctimas y los familiares. Tampoco los vecinos lo querían en el barrio.

De acuerdo con un escrito de los familiares, Daniel Moronta fue denunciado por cinco jóvenes: tres de ellas se presentaron ante la Justicia entre diciembre de 2019 y marzo de este año, y lo denunciaron por comercialización de imágenes de menores de edad con fines de abuso sexual, mientras que las dos restantes lo hicieron por abuso sexual.

Según las denuncias, el hombre tenía como modus operandi proponerles a sus víctimas realizar fotos para una agencia de publicidad y, para eso, las invitaba a su departamento, donde las obligaba a quedarse en ropa interior y luego abusaba de ellas.

Ante la demora en la realización de distintas medidas de prueba, amigos y conocidos de las jóvenes denunciantes se reunieron frente a una de las peluquerías del sospechoso, ubicada en avenida San Martín al 5900, para reclamar a la Justicia la detención del acusado.

Astrid, amiga de una de las víctimas, explicó a los medios que decidieron manifestarse "para que la Justicia condene a este señor y para que los vecinos del barrio se enteren de a quién tienen al lado".

"No queremos que él siga trabajando de esta manera tan impune, subiendo fotos a sus redes sociales, cuando les arruinó la vida a un montón de chicas, decidimos que no nos vamos a callar y que lo vamos a seguir a donde sea, para que no esté tranquilo", agregó.

La joven dijo que "las chicas iban en total confianza a su departamento" cuando él les proponía realizar las fotos publicitarias, pero que "cuando se encontraban con la situación se sorprendían y se quedaban paralizadas".

"Las chicas están muy movilizadas y tristes, les dolió mucho hablar sobre los abusos y recién ahora pudieron abrir la boca, se sienten doblemente ultrajadas por la Justicia que no avanza", finalizó.