El diputado del Frente de Todos Federico Fagioli fue liberado luego de permanecer más de diez horas detenido "ilegalmente" en Bolivia, gracias a la intermediación de autoridades diplomáticas y de representantes de la ONU y de la OEA. Así lo informó su par Leonardo Grosso, quien integra -junto con Fagioli- la comitiva que viajó a ese país para participar como veedores internacionales de las elecciones que se desarrollan hoy.

El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, denunció lo sucedido al asegurar que la misión argentina fue "maltratada" y advirtió al "gobierno de facto" de Jeanine Áñez de que "es directa responsabilidad" de su administración "preservar la integridad de la delegación". También el bloque del Frente de Todos exigió la inmediata liberación del legislador.

Por su parte, el ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, aseguró que el diputado no fue detenido o arrestado, pero afirmó que Fagioli "no es bienvenido" en el país y que fue retenido por haber "mentido" en su declaración de ingreso. En conferencia de prensa, el funcionario dijo que por consejo del Colegio Electoral y de la OEA dejaron ingresar a Fagioli para no poner en duda la transparencia de las elecciones, pero destacó que "no es bienvenido".

"Al llegar a La Paz nos frenaron en Migraciones, detuvieron a Fagioli y a nosotros nos demoraron, planteando que no iban a admitir el ingreso de Fagioli, a quien acusaron de haber cometido delitos de lesa humanidad, una locura", indicó el diputado Grosso. "Cuando vieron que los estábamos filmando empezaron a parar de golpearnos. La Cancillería argentina hizo gestiones desde la embajada con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, con la OEA, con el gobierno de Bolivia y el resultado final después de este maltrato fue que lo liberaron alrededor de las tres y pico de la mañana. Ahora estamos en un hotel todos juntos, pero la situación sigue siendo muy precaria", añadió.