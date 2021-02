L a ex pareja de la productora radial tucumana Vanessa Lobo Noble fue detenida tras asesinarla de 15 puñaladas.

La policía halló el sábado a Walter Orlando Rodríguez, de 40 años, escondido en un galpón abandonado situado en un monte de la localidad de Los Aguirre, al sur de la capital provincial.

Al parecer, el femicida llegó hasta el lugar en su auto Ford Fiesta y horas después de asesinar a Lobo Noble, de quien estaba separado de hecho desde hacía tres años. Los agentes policiales llegaron hasta ahí alertados por un llamado de los vecinos al 911.

"Realizamos rastrillajes con un gran despliegue policial para dar con al acusado. Estaba escondido en un galpón abandonado en medio del monte", explicó el comisario Diego Bernachi, jefe de la División Homicidios, quien participó de la búsqueda bajo supervisión del director general de la Brigada de Investigaciones, comisario Jorge Dib.

El cuerpo de Lobo Noble, que tenía 35 años y llevaba más de una década como productora de la emisora LV12 tucumana, fue encontrado en el baño de su casa, en la calle Dardo Molina al 800, en el barrio San Felipe de San Miguel de Tucumán.

Allí vivía junto con su hija de 13 años, que había tenido con Rodríguez, un agente de seguridad de una empresa transportadora de caudales.

La niña no estaba en la casa en el momento del femicidio.

Junto al cadáver de la productora se halló una carta escrita por el femicida: "Te amo y te amaré siempre, pero me traicionaste y eso no te lo perdonaré. ¡Te di todo y me fallaste!", decía.

Según fuentes policiales, el criminal mató a la mujer porque ella había comenzado una nueva relación amorosa.

Vanessa "siempre tenía una sonrisa; todo el mundo la quería", expresó Luis Sandoval, conductor del programa que hacía junto a la víctima. Y agregó: "Esto es tristísimo".