J uan Ignacio Buzali, el esposo de la diputada bonaerense de Juntos por el Cambio Carolina Píparo, fue detenido y acusado de intentar matar a dos motociclistas, a los que atropelló porque, según fuentes judiciales, creyó que eran los ladrones que acababan de robarle a la legisladora en la madrugada del 1 de enero en La Plata.

La detención fue concretada horas después de que los peritos iniciaran un estudio toxicológico para determinar si Buzali había consumido alcohol o drogas antes del incidente. Los resultados estarían listos recién la semana que viene, dijeron fuentes de la causa.

Además, la Policía detuvo ayer a un adolescente, de 14 años, sospechoso de haber participado del robo a Píparo y sigue la búsqueda de otros supuestos implicados.

La detención de Buzali fue ordenada por la fiscal de la causa, María Eugenia Di Lorenzo, quien le imputó el delito de "doble homicidio en grado de tentativa" a partir de las pruebas recogidas hasta el momento, entre ellas testimonios, peritajes y filmaciones.

Buzali salió esposado de su casa ubicada en el country Grand Bell, de la localidad platense de City Bell, y fue trasladado a la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata. Se espera que hoy la fiscal Di Lorenzo le tome declaración por el intento de asesinar con su auto a los motociclistas Luis Lavalle, de 23 años, y un adolescente, de 17.

El esposo de Píparo "tiene que estar en la cárcel, donde están los homicidas en grado de tentativa", expresó a la prensa el abogado de uno de los motociclistas, Rodolfo Baqué.

Por su parte, Fernando Burlando, defensor de Buzali y de Píparo, no se mostró sorprendido por la detención, aunque insistió en que su cliente no tuvo la intención de matar al joven y al adolescente. "Si hubiera querido hacerlo, hubiese habido más de cuatro muertos. Esa no fue la idea, sino la de huir" de los presuntos ladrones, afirmó Burlando.

Agentes de la DDI La Plata realizaron siete allanamientos simultáneos para encontrar a los seis sospechosos del robo cometido a Píparo, pero sólo localizaron a un adolescente, de 14 años, en su vivienda, donde hallaron allí una moto Honda Twister robada la noche del 31 de diciembre, ropa y dos cargadores de arma.