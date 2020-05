E l Ministerio de Economía extendió hasta el 2 de junio el plazo para renegociar los u$s66.300 millones de títulos de deuda emitidos bajo legislación extranjera, con el objetivo de continuar las negociaciones con los acreedores. Así lo hizo saber la cartera que conduce Martín Guzmán a través de un comunicado, en el que anunció que "extendió por un período adicional el vencimiento de la invitación que hizo a los tenedores" para canjear sus bonos elegibles por nuevos títulos de deuda.

El Palacio de Hacienda precisó que si finalmente se cierra la negociación el 2 de junio, el anuncio de los resultados se realizará el miércoles 3 de junio y la fecha de liquidación, tal como se define en el Suplemento del Prospecto de canje será el 8 de junio de 2020 o lo antes posible de allí en adelante.

Ayer, además, el Fondo Monetario Internacional reiteró su deseo de ver un entendimiento entre los acreedores y la Argentina.

Durante una conferencia de prensa virtual, el vocero del Fondo, Gerry Rice, expresó que la entidad no quiere "especular con el resultado de las negociaciones entre el país y los acreedores"; sin embargo, dijo estar "animado por la voluntad de ambos lados de continuar con alcanzar un acuerdo".

Cumplir, sin postergaciones

En tanto, el presidente Alberto Fernández aseguró que quiere "que el mundo vea a la Argentina como un país honorable que cumple sus compromisos". "Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana y yo me preguntó por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, sólo que no lo escriben, sólo que lo ocultan", reflexionó el mandatario.

"No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo", afirmó el Presidente.