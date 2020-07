C uando las versiones hablan de una estrecha diferencia entre lo que piden los bonistas y lo que ofrece la Argentina, las dos partes salieron esta semana a tensar la cuerda.

Luego de las advertencias del gobierno nacional sobre que no hará cambios a la oferta presentada la semana pasada, en la noche del lunes los bonistas contraatacaron con una carta pública donde aseguraron que tenían la palabra final. Allí, además de hacer una contraoferta, sostuvieron que reunían no sólo a los grandes tenedores de bonos, sino que habían agrupado además a un número de pequeños acreedores, con lo que habrían llegado a controlar el 60% de los títulos argentinos.

Ayer, tanto el Presidente como su ministro de Economía reiteraron que no habrá cambios en la propuesta argentina. Para Martín Guzmán, el ofrecimiento actual representa el "máximo esfuerzo que la Argentina puede hacer". Según el funcionario, la Argentina ha hecho un "esfuerzo significativo" para intentar un acuerdo con los bonistas. "No queremos comprometernos a algo que no vamos a poder cumplir. En el pasado se hicieron las cosas mal en ese sentido. No fue un comportamiento razonable de ninguna de las partes, y ahora estamos tratando de corregirlo, de hacer las cosas bien", sostuvo Guzmán, en una entrevista que concedió al canal Bloomberg.

Por su parte, Alberto Fernández también fue tajante en la negativa a realizar nuevos cambios a la iniciativa. "Mientras esta pandemia exista, el gobierno nacional va a estar al lado de los que más necesitan. No tiene que dudar ningún argentino y no tiene que dudar ningún acreedor. Todos los acreedores deben saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar", enfatizó el mandatario durante el acto en el que inauguraron distintos centros de salud en el país.

Sobre el cierre de ese encuentro, el Presidente levantó el tono para enviar su mensaje. "Que este mensaje sirva para todos, somos muy conscientes de los que nos pasa, de cuál es nuestra prioridad y cuál es nuestro interés primero, que es cuidar la salud de los argentinos. Y nadie nos va a doblegar en eso".