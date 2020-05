Hoy cierra formalmente el plazo para que los bonistas decidan si aceptan la oferta del gobierno argentino de quita del pago de deuda, que incluye una merma del capital y un 55% menos del pago de intereses. Desde el Ministerio de Economía, sin embargo, no descartan extender hasta el 22 de mayo la posibilidad de un acuerdo.

Ayer, mientras el FMI expresó su "esperanza" de un acuerdo, el ministro Martín Guzmán reiteró que el país está dispuesto a aceptar un plan elaborado por los bonistas, "siempre y cuando sea sustentable".

"Estamos esperanzados de que se logre un acuerdo con alta participación y que genere sustentabilidad de la deuda", expresó el vocero del FMI, Gerry Rice, durante una conferencia de prensa. Respecto de las declaraciones de funcionarios argentinos para buscar una reducción similar en la deuda con el organismo, aseguró que en el Fondo "estamos listos para ayudar a Argentina, especialmente en estos tiempos difíciles, ya que el gobierno argentino busca responder a los efectos sanitarios y económicos del coronavirus y desarrollar un plan económico que restablezca un crecimiento sostenible e inclusivo a mediano plazo".

Por su parte, Guzmán reiteró que desde el Ejecutivo "estamos dispuestos a considerar cualquier combinación de reducción de intereses, reducción de capital, extensión y vencimiento del período de gracia que respete las limitaciones que definen lo que es sostenible".

Guzmán dijo que el gobierno no retrasará la fecha límite del 8 de mayo a menos que haya "nuevos elementos", como una propuesta por escrito de los acreedores, en una entrevista concedida a la agencia Bloomberg News. "No es nuestra intención retrasar la resolución del problema, porque estamos en un entorno muy incierto y alejar el problema no será efectivo para reducir la incertidumbre", dijo Guzmán.

Sin embargo, admitió que "somos flexibles en términos de combinaciones de parámetros. La esencia es la sostenibilidad", explicó el ministro.