E staba todo previsto para debutar ayer en el Atlas y comenzar, de esta manera, la temporada alta de teatro en la ciudad de Mar del Plata. Sin embargo esta terrible pandemia se hizo presente y todo pasó para más adelante, al confirmar el actor Diego Pérez, hisopado mediante, que había contraído coronavirus. Dicha circunstancia obligó al productor Darío Orellano y al dueño de sala, Carlos Rottemberg, a posponer el estreno, en principio, para el 8 de enero próximo. Cabe señalar que el popular intérprete forma parte de "Los cuatro fantásticos del humor", espectáculo que se completa con los aportes de Alacrán (Rodolfo Samsó), Alfredo Silva y Carna (Jorge Crivelli). La noticia se dio a conocer a través de la cuenta en Twitter del Multiteatro, manejada por el productor teatral Carlos Rottemberg, y a partir de esto todos los contactos estrechos quedaron aislados.

"Me siento fantástico, no tengo otra cosa que un resfrío. Me dijeron los médicos que son diez días de aislamiento, y como hace dos días que vengo con esto, serían ocho días", contó en la víspera. Y agregó: "Si tengo fiebre me dijeron que tome paracetamol, pero si no tengo fiebre ni nada especial, con el aislamiento ya está", explicó Pérez, quien detalló que hace dos días comenzó a sentir síntomas compatibles con el coronavirus y hasta ahora, por suerte, ningún otro integrante de la obra presenta síntomas.

Diego contó que "si bien la característica inicial que tuve fue el resfrío, en la Nochebuena noté que había perdido el olfato, no diferenciaba la comida. Entonces, fui a la clínica Colón, en Mardel, me hicieron el hisopado y dio positivo. Hasta el momento no tengo ningún tipo de malestar más que el apuntado. Por suerte, mi familia se encuentra muy bien", aclaró Pérez al periodista Carlos Monti.

También dijo que regresó de Mar del Plata a su domicilio en Buenos Aires ya que la administración del apart hotel donde se encontraba alojado le dijo que no estaban preparados para alojar clientes con Covid. "En consecuencia, me vine urgente para casa sin realizar un solo parate en la ruta".