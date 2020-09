L a Cámara Federal porteña anuló ayer los procesamientos del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, su par de Energía Javier Iguacel, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, por la causa que investiga la renegociación de la concesión de los peajes en los accesos Norte y Oeste, entre los años 2016 y 2018.

La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, la sala II del tribunal de apelaciones, quienes consideraron que el ex juez y ahora jubilado Rodolfo Canicoba Corral no les permitió a los ex funcionarios macristas el pleno acceso a la prueba que había en su contra.

"La indagatoria debe cumplir con los requisitos básicos de informar los hechos y pruebas en contra del imputado. Y además, según la jurisprudencia del tribunal, es exigencia ineludible que se ponga a su disposición -aunque no sea posible inmediatamente en el acto- las pruebas que se enunciaron como de cargo", sostuvieron al respecto los camaristas en su fallo.

En este sentido, destacaron que el acceso a esas pruebas fue requerido por las defensas técnicas en "múltiples oportunidades desde que los encartados fueron citados a declarar el 30 de junio de 2020" y que "ni antes, ni durante, ni después de las audiencias tuvieron la posibilidad de confrontar el contenido de cualquiera de esos elementos que se les enunciaron" como reservados.

De esta manera, se anuló el procesamiento de los cuatro ex funcionarios de Cambiemos, en la causa que investiga si desde el gobierno de Mauricio Macri se favoreció a empresas concesionarias de peajes, como Autopistas del Sol SA (Ausol) y Grupo Concesionario Oeste, que lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste, respectivamente, hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio.

En este sentido, Canicoba Corral calculó un posible perjuicio por 499 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste, en donde el expediente indica que "no hubo un informe integral y exhaustivo" que justifique esa inversión.