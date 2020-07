Un hombre fue condenado en la ciudad de Tucumán a 10 meses de prisión efectiva por haber amenazado de muerte con un cuchillo a su pareja, a quien también hirió a patadas en el cuerpo el pasado 3 de mayo. Se trata de Jorge Damián Barzola (29), quien en el juicio abreviado al que fue sometido fue declarado reincidente ya que el año pasado también había cumplido una condena por otros delitos. El fallo fue dictado por el juez de control santarroseño, Néstor Daniel Ralli, que condenó a Barzola como autor de las "lesiones leves calificadas por la relación de pareja y amenazas simples, en concurso real" que padeció su ahora ex mujer. El acuerdo fue realizado por el fiscal Walter Martos con el defensor oficial Martín García Ongaro, y contó con la aprobación de la víctima, que solicitó al juez que sea informada cuando el condenado recupere su libertad. Según quedó probado en el acuerdo del juicio abreviado, el hecho ocurrió el 3 de mayo último a la madrugada, en plena cuarentena por el coronavirus, cuando el condenado, en plena discusión de pareja, comenzó a golpear la puerta de la casa que compartían, diciéndole "te doy diez segundos para que me abras; si no, te mato". Ante ello, la mujer lo dejó ingresar y comenzó a llorar, mientras Barzola le pedía que se callara, tomó un cuchillo Tramontina y le expresó: "Te voy a matar; no tengo nada que perder". Luego, la llevó a una habitación y le dio patadas, hasta que la víctima logró escapar y llamó a la policía desde lo de un vecino. Barzola tenía antecedentes penales computables y el 13 de mayo del año pasado había sido condenado a la pena única de siete meses de prisión de cumplimiento efectivo, que se agotó el 5 de diciembre, ocasión en la que también enfrentó otro juicio abreviado por hurto simple.