U na testigo ocular que se encontraba en el lugar del hecho relató en exclusiva a La Opinión Austral cómo fue el asesinato del cabo primero de Prefectura Naval Argentina durante un operativo para controlar el cumplimiento de la cuarentena en la ciudad santacruceña de Puerto Deseado. Por este crimen, ayer se realizó en todo el país una jornada de duelo decretada por el Poder Ejecutivo Nacional.

La persona, que pidió preservar la identidad, dijo que alrededor de las 15.55 del viernes, sobre la calle Oneto, se dirigía hacia el hospital en su vehículo. "En el momento me piden mi documentación, y justo cuando me estaba tomando la patente (Ricardo) Soto, le disparan", aseguró. "Lo que yo alcancé a ver es que aparece el chico (Pedro Espinoza) detrás de la camioneta de Prefectura, le dice algo a Soto, este se gira y ahí es donde le entra el disparo", sostuvo.

Espinoza "entra por el costado, levantó el arma y disparó", precisó la testigo. "Dijo algo así como ‘a mí no me vas a parar hijo de pà (sic)’, y ni bien termina la frase, dispara", agregó. "Me acuerdo de la cara, porque se la vi, después del disparo veo que sale corriendo. Se escucharon cuatro o cinco disparos más, eran todos de la Prefectura los que estaban allí. Alcancé a ver que nadie salió corriendo, pero sí que asistieron al prefecto", relató.

Sostuvo, además, que en ese momento pensó que Espinoza le iba a disparar a ella por haber visto su rostro. "Me hice la película, fueron segundos, pero pasan miles de cosas por la cabeza", dijo, y relató que inmediatamente de escuchar los estruendos se metió abajo del volante y llamó a Emergencias, pero le daba ocupado, y atinó a llamar al intendente Gustavo González. "Me daba ocupado, también había una señora en una vereda llamando y Prefectura a todo esto gritaba ‘ambulancia, ambulancia’".

Por último explicó: "Cuando le disparan, él camina hacia atrás de mi auto, lo vi pasar por al lado mío diciendo ‘¡Me pegó, me pegó!’". Ahí los compañeros lo socorrieron y la tan requerida ambulancia habrá tardado cinco minutos en arribar.

Por su parte, el padre de Espinoza aseguró al mismo medio que su hijo fue detenido minutos antes del asesinato en el mismo control, en donde los prefectos que se encontraban en el lugar apuntaban al joven "con las Ithacas sobre los testículos" en forma amenazante. Esto fue lo que hizo que el chico entrara en un ataque de ira y fuera a su domicilio para luego regresar con el arma.

Por su parte, el prefecto Gustavo Milozzi aseveró que en un control rutinario por el Covid-19 "una persona se acercó de repente y lo abatió a Soto", y que nunca antes lo habían identificado.

Del operativo fatal participaban seis efectivos. "Cabo primero Soto estaba haciendo las funciones de resguardo de nuestra gente que trabajaba en el lugar. A Soto le dispararon por el brazo izquierdo y automáticamente cayó", narró. Minutos después, el prefecto viajó en ambulancia hacia el hospital de Puerto Deseado. Tras agonizar durante una hora, Soto no aguantó más y murió.