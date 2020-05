Violeta Ávila, médica y concejala ecuatoriana de la ciudad de Manta, le había restado importancia al coronavirus, por lo que recomendó no usar barbijos. Sin embargo, sus consejos no le dieron resultado y se convirtió en una víctima más de la pandemia.

Aunque la causa de la muerte no fue confirmada de manera oficial, Ávila (foto) estaba internada en un hospital de la ciudad que es el único que trata a pacientes con Covid-19 en la zona, por problemas respiratorios.

Cuando la pandemia comenzó a azotar a Ecuador, la concejala afirmó: "No tienen por qué estar usando las mascarillas para prevención, porque no es necesario y están gastando plata". Además, recomendó comer "frutas cítricas", como naranja, limón y maracuyá, "ricas en vitamina C, que les va a, prácticamente, aumentar su sistema inmunológico".