E l extravagante pastor evangélico argentino Dante Gebel se convirtió en una celebridad en California, Estados Unidos, donde fundó su propia iglesia, la River Church, un éxito entre la comunidad hispana de ese país. Esa popularidad hizo que consiguiera un millón de seguidores en sus redes sociales, en las que comparte imágenes de sus lujosos vehículos: una Ferrari amarilla y un BMW último modelo, los que afirma fueron "donaciones". "¿Qué culpa tengo de que Dios me bendiga tanto y que Él sea fiel a sus promesas?", justificó.

Tras un pasado como técnico electricista y actor en Buenos Aires, Gebel, de 51 años, oyó el llamado del Señor y decidió seguir el camino de la fe. Actualmente se desempeña como "ministro de las Asambleas de Dios y actual pastor de River Church en Anaheim", de acuerdo con su presentación personal en su sitio web.

Debajo de su foto, en la que el pastor luce un traje smoking, están detalladas las formas para realizar donaciones: "Pay Pal, Visa, MasterCard, Maestro y American Express". También se puede colaborar con su obra de bien con cheque, por teléfono y por mensaje de texto. "Tu aporte nos ayuda a llevar el Evangelio a todo el mundo", asegura Gebel, quien es amigo del vicepresidente de Boca Mario Pergolini.

Las contribuciones de los fieles están dirigidas, entre otras cosas, a sostener el River Arena, lugar al que asisten cada semana miles de fieles, ubicado frente a Disney World y de tamaño similar a un estadio de fútbol.

Para aclarar cualquier duda que pueda surgir entre sus fieles, el pastor argentino aseguró a través de sus redes sociales que la Ferrari F355 Spider Giallo fue una "siembra", como el diccionario evangélico define a la palabra "donación". "Dios bendice extravagantemente", argumentó.

"Alguien me sembró esta máquina y me lo trajo hasta la puerta del River Arena. Y antes de que los dadores de los bienes ajenos digan ‘Dáselo a los pobres’, aclaro ya que la volví a sembrar, para que se transforme en bendición para otra gente", explicó Gebel y agregó: "¡Toda mi vida ha sido así! Me desprendo de lo que Dios me da y Él me vuelve a dar más. ¿Qué culpa tengo de que Dios me bendiga tanto y que Él sea fiel a sus promesas?".

El camino de la fe lo llevó a difundir su oración en el mundo y su país de origen. En la Argentina, Gebel llenó tres veces el estadio de River, dos veces el de Vélez, otras dos el Único de La Plata, el estadio de Boca y hasta se presentó en el Obelisco, como principal orador del popular "Superclásico de la juventud".

Llegó a Netflix

A su extenso currículum como conferencista, autor de libros, actor y pastor, se suma una nueva serie basada en su vida. Así lo informó Gebel en una publicación en redes sociales, en la que presentó por primera vez el video promocional de la obra, la cual ya está siendo producida junto a Netflix.

La serie hará un repaso de su carrera, las presentaciones en estadios latinoamericanos y yanquis, así como su programa de televisión y sus conferencias, entre otros.