O cho horas de la Comisión de Labor Parlamentaria. En las afueras del Congreso, un minúsculo grupo de manifestantes apoyando la decisión de Juntos por el Cambio: sesionar de manera presencial. El oficialismo avanzó y sesionó (proyectos de asistencia al turismo y aumento de multas para la pesca ilegal) de manera remota. La oposición amenazó con judicializar la jornada en la Cámara de Diputados.

"Si Juntos por el Cambio judicializa la sesión, dejarán sin ley a hoteleros y gastronómicos", resumió Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. La frase llegó después de ocho horas de discusión en los interiores del Congreso de la Nación. La postura de Juntos por el Cambio (sesionar de manera presencial, argumentando el vencimiento del protocolo que habilitaba los debates virtuales) se mostró inmodificable.

"Ofrecimos dos alternativas y fueron rechazadas. Ingresaremos al recinto a impugnar la sesión. Porque el consenso es el no disenso y hay 116 diputados de Juntos por el Cambio diciendo a este método que no", señaló Mario Negri, presidente del bloque de la UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio. Por momentos parecía aparecer un acuerdo, pero todo quedó en la nada. Y reflotó una jornada, al menos, particular.

Alrededor de las 19, la oposición se sentó en sus bancas. Fueron 36 diputados de la Unión Cívica Radical, 44 del PRO, y 14 de la Coalición Cívica. Del otro lado, mediante VNP, el oficialismo y demás bloques prendieron sus pantallas.

"Manifestamos preocupación por las sesiones virtuales porque se sumaron temas sensibles en medio de la pandemia. Dejamos en claro el aval a una prórroga del protocolo sesión por sesión o un mes, pero excluyendo temas de la Justicia y el reajuste a los jubilados", sentenció Negri, quien aclaró: "Vamos a impugnar la sesión por el mecanismo que corresponde y agotaremos todas las instancias, incluidas judiciales, porque consideramos que nos asiste la razón, no es un capricho. Lamentamos que el orden de prioridades sea únicamente el que el oficialismo quiere, eso no es consenso".

Otra de las voces de la oposición fue la de Cristian Ritondo. "Al no contar con un protocolo consensuado y aprobado, vinimos al Congreso para sesionar de forma presencial. Hay debates que no pueden darse desde la virtualidad. Nuestro lugar es el recinto y acá estamos para debatir", dijo el presidente del bloque del PRO.

La defensa de Massa

"El Parlamento debe seguir abierto, debe continuar sacando leyes", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, y al respecto indicó la importancia de legislar en tiempos de pandemia las actividades de gastronómicos, hoteleros y operadores turísticos.

"Hay miles de muertos y de contagiados y no podemos exponerlos a la idea que todos tienen que sesionar de manera presencial", dijo sobre las sesiones presenciales en el Congreso Nacional y destacó que hay diputados mayores de 60 años y otros en grupos de riesgo por otras enfermedades prevalentes.

"Esto no tiene color partidario", dijo sobre el debate del protocolo de sesiones virtuales e indicó a estos sectores antes mencionados que "hoy van a tener ley". "Quiero invitar a Juntos por el Cambio a que se mire hacia adentro y vea lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza o Córdoba", resaltó Massa.

"La incomprensión de un sector no va a comprometer el funcionamiento del Congreso", advirtió el titular de la Cámara Baja y sobre la posibilidad de judicializar la sesión por parte del macrismo dijo que eso "dejaría sin ley a hoteleros, comerciantes", enumeró.