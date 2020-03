M ientras en Mar del Plata caía el femicida de Claudia Repetto, el novio de la mujer de 40 años que desapareció el miércoles pasado junto con su hija, de 7 años, de su casa, de la localidad bonaerense de Monte Chingolo, fue detenido en Rafael Calzada como principal sospechoso, luego de que la policía quiso identificarlo mientras caminaba por la calle e incumplía la cuarentena.

Fuentes policiales y judiciales aseguraron que el detenido fue identificado como Abel Romero (25), quien anoche fue aprehendido mientras caminaba por esa localidad del partido de Almirante Brown, en la zona sur del Gran Buenos Aires. "Lo agarraron y no quiere decir nada, se mantiene en sus mentiras y se contradice", dijo Fernando, hermano de Cristina Iglesias (40), que desapareció hace tres días junto con su hija Ada (7).

Fuentes policiales y judiciales informaron que Romero fue atrapado mientras deambulaba por la calle y personal que iba a bordo de un patrullero le dio la voz de alto para preguntarle por qué no estaba cumpliendo la cuarentena obligatoria, pero intentó escapar corriendo. El joven fue interceptado por los efectivos, que lo llevaron a la comisaría local, y el fiscal Jorge Grieco, a cargo de la causa, dispuso la aprehensión por el doble crimen de Cristina y de su hija. La Policía Científica determinó que la casa en la que ambas vivían había sido recientemente baldeada y que había rastros de sangre en el patio y en una habitación, y signos de haberse arrastrado un cuerpo. "Romero dio dos versiones distintas ante la policía, pero que no tienen validez legal; en una de ellas dijo que ellas estuvieron con él hasta el jueves, cuando se fueron en un auto con un ‘conocido’ de su novia, al que no pudo identificar", afirmó un vocero encargado de la pesquisa. Otro indicio que llevó a sospechar a los investigadores respecto de su participación en el hecho fue que en la pieza que alquilaba en otro lugar del barrio la policía encontró los documentos y las llaves de Iglesias. "A los policías les dijo que tenía su DNI porque él le cobraba un plan que la mujer tenía, pero confirmamos con el municipio que ella no tenía ese beneficio", precisó una de las fuentes. Además, los investigadores se entrevistaron con conocidos de Romero y aseguraron que el jueves lo vieron "nervioso" y que luego "desapareció de las redes sociales", añadió el vocero. "Él dice que no tuvo nada que ver con la desaparición, pero encontraron ropa suya con sangre y se contradice; se mantiene en sus dichos de que no sabe nada", dijo el hermano. Con estos datos, el fiscal Grieco, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2, descentralizada en Lanús, Departamento Judicial de Lomas de Zamora, pidió la conversión de la aprehensión en detención del acusado, a quien indagará el lunes por el delito de "doble homicidio agravado".