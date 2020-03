La artista debía participar anoche de la Fiesta del Mate, que se suspendió por la conmoción que causó el femicidio. Por las redes sociales, Teresa Parodi publicó: " No habrá fiesta, no hay nada que celebrar. ¡¡¡Basta!!! ¡Decimos basta y no alcanza! Hoy, justo hoy, el nombre de la muerte es Fátima. El nombre del femicidio es Fátima. El nombre del horror es Fátima. La impotencia es infinita, el dolor intolerable. No pararemos. No olvidaremos..."