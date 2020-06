L a familia metalúrgica está de luto", sostiene el comunicado de la Unión Obrera Metalúrgica para anunciar la muerte de Gerardo Charadía (76 años), quien supo estar al frente de la seccional de Morón durante más de tres décadas. A través de las redes, lo recordaron con dolor.

El dirigente había dado positivo de coronavirus, por lo que permaneció las últimas tres semanas internado, y falleció en la noche del domingo.

"Una pérdida que me golpea de cerca. Gerardo fue la persona que me acompañó estos años hasta llegar a sucederlo en la UOM Morón después de 32 años. Me queda su legado como dirigente sindical, pero principalmente el respeto y el cariño de su amistad", escribió Sergio Souto, secretario general de la seccional. Charadía permanecía internado luego de haber dado positivo con Covid-19. "Fue un dirigente de excelencia, tengo presente cada uno de sus consejos. Fue quien me abrió las puertas de la UOM Morón. En lo personal es una pérdida muy dolorosa y sé que así lo sienten todos los compañeros", agregó.

"Un gran hombre. Acá trabajó en secretariado", le dijeron a Crónica desde la UOM, sindicato que pidió respeto y compañía por el momento que atraviesan.

De perfil bajo, Charadía permaneció presente en los últimos años, aunque esquivando a las cámaras. Siempre de visita en los actos del gremio, o de recorrida por los distintos centros que tiene la UOM en Morón.

Según se supo, su esposa, quien también fue infectada, logró recuperarse de la enfermedad al igual que parte del círculo familiar.

En cuanto a la tarea gremial, Charadía llegó a la secretaría general de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Morón en el año 1984, como parte de la renovación sindical tras la dictadura. Ocupó ese lugar hasta el 2016, cuando se retiró de la actividad, dándole paso al actual secretario general, Sergio Souto.

De marcado perfil bajo, ingresó al Secretariado Nacional en el año 2003, donde ocupó cargos vinculados a la asistencia social. Fue trabajador de La Cantábrica en Haedo.