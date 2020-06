En el año 2015 cuatro personas murieron en un incendio ocurrido en el geriátrico San Carlos, ubicado en Echeverría y Superí, en el barrio porteño de Belgrano. El fuego se originó pasada la medianoche en el tercer piso del edificio, donde se encontraban seis ancianos. Las llamas fueron controladas por cinco dotaciones de bomberos que acudieron al lugar. En esa ocasión, nueve de los heridos fueron atendidos en el lugar por el SAME. Tres ancianos sufrieron un paro cardiorrespiratorio y murieron en las salas de urgencia de los distintos hospitales, mientras que la cuarta víctima falleció en el geriátrico. Pero la desgracia pegó fuerte y la bronca de los familiares de los abuelos fallecidos no se hizo esperar. En ese entonces no existía el fantasma del coronavirus rondando por la cabeza de todos los argentinos, pero la tragedia dijo presente. "Qué desastre, uno paga fortunas por mes para que cuiden a un familiar y un incendio termina con la vida de esta persona", se quejaba el sobrino de una de las víctimas fatales.