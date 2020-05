T ras la declaración del médico esteticista Rubén Mühlberger -detenido tras prometer la cura contra el coronavirus y acusado de ejercer la medicina con la matrícula vencida, entre otras irregularidades- y el análisis de todas las pruebas recolectadas en su consultorio de Retiro, más los numerosos testimonios de pacientes afectados, la fiscal del caso, Valeria Massaglia, le asignó tres imputaciones y determinó que deberá permanecer con arresto domiciliario y custodia policial.

Una de las imputaciones es por el artículo 106 del Código Penal, que contempla penas de entre dos y seis años de prisión a quien "pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado".

El consultorio de Mühlberger fue cerrado por orden de la fiscal Massaglia, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de que fueran detectadas una serie de irregularidades durante una inspección, como medicamentos vencidos y residuos patológicos que no respetaban el protocolo de tratamiento. Además, la clínica no contaba con la habilitación correspondiente para funcionar, aunque se encontraba atendiendo pacientes con normalidad. Eso no fue todo: en un cartel promocionaba un antiviral para el Covid-19, algo que no existe.

Entre los servicios que brindaba Mühlberger hay también algunos prestaciones realmente pintorescas, como los huevos de Pascua que estaban a la venta. El aviso era por demás colorido: "Easter Eggs, by Muhlberger. Este año lleva la Pascua a tu casa. Elegí uno de nuestros riquísimos huevos preparados 100% por nosotros. Tentate con los dulces que no engordan", asegura la publicidad sobre un producto poco ligado a una clínica estética.

Mühlberger fue detenido por ejercer una actividad médica sin la autorización correspondiente por parte del Poder Ejecutivo, infracción prevista en el artículo 239 del Código Penal. Además, se secuestraron diversos elementos de prueba, como computadoras, ficheros e historias clínicas, para ser peritados e incorporados a la investigación. Este viernes, la Justicia clausuró además dos farmacias que trabajaban con la clínica preparando sus recetas, según informó la fiscalía que interviene en el caso. La noticia generó alto impacto en el mundo de la farándula, en el cual Mühlberger era conocido como "el médico de las estrellas". El especialista solía aparecer con frecuencia en la televisión y en la página web de su consultorio publicaba fotos con sus pacientes más famosos, como Diego Maradona, Moria Casán, Charly García y Susana Giménez, entre otros.