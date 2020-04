L a balanza de la justicia, a veces, parece rota. Este martes, la decisión de un juez de Misiones que, en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, otorgó prisión domiciliaria a un acusado de violar a su propio hijo, generó repudió en Puerto Iguazú.

"Nos cayó como un golpe en la cabeza, no sólo porque en estos dos años vivimos cosas muy duras, sino porque el hecho de que esté libre nos saca un poco de tranquilidad sobre lo que pueda hacer", explicó Katherine S., ex mujer del denunciado, sobre la determinación del juez de Instrucción, Martín Brites, que benefició con el primer hábeas corpus de la región a Carlos Rodrigo Oulier.

El hombre, de 40 años, fue denunciado en 2018 por su ex pareja, y hasta ayer se encontraba detenido por supuesto "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y suministro de material pornográfico a menores de edad" a su hijo que ahora tiene 10 años. "Es aberrante, todas las pericias fueron positivas, mi hijo declaró, pero como no hay sentencia firme y él dijo que tenía asma lo dejan salir", detalló la mujer a Crónica, y además recordó que al momento de ser denunciado, el padre de su hijo escapó y permaneció prófugo diez días antes de entregarse: "Se va a volver a escapar o se va a mandar una macana con nosotros".

Fuentes judiciales informaron que en el expediente consta que la pareja se separó cuando el niño tenía un año y medio. "Él lo tenía algunos días y allí pasó todo. Mi nene fue varios años al psicólogo hasta que terminó contando lo que le hacía su papá", recordó Katherine.

"Como mamá me sentía muy culpable por no haberlo notado antes, ahora siento miedo de lo que pueda hacer porque cuando lo denuncié me insultaba. Ayer me tuve que ir de mi casa por miedo, ¿A la Justicia no le importa mi seguridad o la de mi hijo?", insistió consternada sobre su ex pareja, porque ahora la denunciante teme por su vida y la de su hijo.

En la causa se especifica que como medida de prueba se realizaron pericias psicológicas y médicas, además de dos cámaras Gesell. Hasta el lunes, el expediente permanecía en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de Posadas, luego de que la defensa apelara por supuesta falta de mérito, una recusación y una solicitud de excarcelación. Todas habían sido rechazadas hasta ahora, por el magistrado que entiende en la causa.

A partir de esta domiciliaria, que no tiene antecedentes en la zona norte de Misiones, el control sobre el acusado se realizará a través del uso de una tobillera electrónica que llevará puesta. "Se va a escapar a Paraguay -afirmó la mujer-, vive a 20 metros del río. El abogado me dice que no puede apelar, me siento sola".

Katherine y su hijo recibieron, en las últimas horas, el apoyo de organizaciones feministas y ella misma escribió un mensaje en sus redes dirigido al presidente Alberto Fernández, para pedir protección policial y un botón antipánico: "Hago todo lo que está a mi alcance, no voy a parar hasta tener justicia, creo que alguien tiene que apiadarse de nosotros".