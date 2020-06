L as calles de varias ciudades de Brasil volvieron a ser el centro de manifestaciones políticas a favor y en contra del presidente Jair Bolsonaro y su particular postura frente a la pandemia. Además, el ultraderechista siguió recibiendo críticas por la decisión de no publicar más cifras sobre contagiados y muertos.

En Brasilia, unas 3.000 personas contrarias al mandatario se concentraron frente a la Biblioteca Nacional y desde allí se desplazaron hasta la Explanada de los Ministerios, sede administrativa del Ejecutivo. Esta protesta fue convocada por movimientos antifascistas y de defensa de la democracia, a los que se unieron manifestantes contra el racismo, que sumaron su repudio por el crimen de George Floyd, en Estados Unidos.

"Nos han preocupado los movimientos mundiales especialmente sobre el racismo, que se ha extendido sobre todo el mundo", afirmó Geromilson Santos, de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de los Abogados de Brasil, quien agregó: "Mi preocupación como joven abogado negro es hacer frente a esos excesos fascistas que han afectado a nuestra población".

Por su parte, Daniel Sarampo, miembro de la hinchada organizada del club Corinthians en Brasilia, expresó que la intención es "retomar las calles" para "eliminar la extrema derecha". "Entendemos que, si no hubiera un escenario de pandemia, este movimiento aquí sería mucho mayor", aseguró.

En el otro extremo de la Explanada, un pequeño grupo de bolsonaristas se concentró con banderas brasileñas y símbolos de la monarquía. Poco después fueron saludados por Bolsonaro, quien, como es costumbre, no utilizó barbijo.

Ambas manifestaciones fueron dispersadas de manera pacífica por la policía y no se produjeron disturbios.

Un país en las calles

Río de Janeiro y San Pablo fueron otros puntos en los que hubo concentraciones. En la Ciudad Maravillosa los movimientos negros se reunieron frente al monumento en homenaje al esclavo rebelde Zumbí dos Palmares.

En tanto, en San Pablo, la Justicia prohibió la realización de actos antagónicos en mismos lugar y hora, por lo que los seguidores de Bolsonaro se convocaron en la céntrica Avenida Paulista y los opositores, dos horas después, en una plazoleta a casi cinco kilómetros de distancia.

Apertura

Seis capitales regionales de Brasil, que concentran el 45% de las más de 35.000 muertes por Covid-19 del país, comenzarán esta semana a relajar la cuarentena, lo que fue calificado como una "negligencia" por expertos en políticas sanitarias. Se trata de San Pablo, Río de Janeiro, Fortaleza, Belem, Manaos y Recife. En todas ellas hay curvas ascendentes de contagios y de fallecidos.

Pese a las cifras y a las recomendaciones, las autoridades tomaron la decisión de flexibilizar las restricciones debido a que la ocupación de las unidades de terapia intensiva disminuyó, por lo que es posible iniciar la reapertura económica.

Las críticas a esta situación se sumaron a las hechas al gobierno por dejar de publicar las estadísticas, por lo que la Justicia instó al Ministerio de Salud a dar una explicación sobre por qué tomó esa decisión.

Con el argumento de evitar "subnotificaciones" e "inconsistencias" del reporte diario de los 27 estados de Brasil, el gobierno nacional retrasó desde el viernes y por tres horas el informe de datos. El sábado, Bolsonaro directamente restringió la publicación de la información sobre casos y muertes por coronavirus, por lo que fue momentáneamente excluido del balance de la Universidad Johns Hopkins, que realiza un conteo global paralelo al de la Organización Mundial de la Salud y que aseguró que Brasil tiene más de 670.000 contagiados y de 35.000 muertos.