La provincia de Santiago del Estero quedó en el centro de las miradas por la posible aparición de un foco de contagios de coronavirus a partir del caso del "contagiado 41", un hombre de apellido Ávila, de 52 años, que no respetó el aislamiento, participó de reuniones sociales y no cumplió los protocolos ante los primeros síntomas.

Producto de esto, las redes sociales estallaron en las últimas horas y hasta hicieron tendencia nacional a "Don Ávila", el personaje del que habla todo Santiago del Estero. Desde audios hasta memes y videos se viralizaron rápidamente y hasta el propio gobernador Gerardo Zamora tuvo que hablar de esta persona. "No se privó de nada", cuestionó durante una conferencia de prensa en la que se refirió al caso.

"Este señor Ávila, que ya es famoso y que todo el mundo conoce, anduvo con síntomas de Covid-19 y fue a dos médicos. Cuando no dio más, fue al hospital, algo que no se puede hacer", dijo Zamora. En tanto, añadió: "Siguió haciendo todo lo que no se tiene que hacer: con fiebre y síntomas anduvo en reuniones sociales. Anduvo en un montón de asados, parece que se dedicaba a eso".

Según Zamora, Ávila se niega a dar precisiones de los lugares y personas con las que estuvo y admitió que, por ello, aún no se sabe adónde y a cuántos contagió. "Todavía no sabemos qué hizo durante los 15 días anteriores" a que se le detectara el virus. "Tuvimos que pedir a la Justicia y por parte de la policía ya se secuestró dos celulares para saber qué hizo", relató. Eso sí, "no se contagió trabajando".

Por su parte, el subsecretario de Salud santiagueño, César Monti, indicó que Don Ávila trabaja en el obrador del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), que debió ser cerrado y dejó en aislamiento a 150 personas, y pronto serán 300 ante la cadena de contactos estrechos y personas que compartieron los asados.