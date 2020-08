E l presidente Donald Trump anunció que prohibirá la red social de propiedad china TikTok en Estados Unidos, ante la preocupación por la posibilidad de que esa plataforma sea utilizada por el gobierno de Beijing para hacer espionaje. El anuncio constituye un nuevo paso en la escalada de hostilidades de Trump hacia China.

"En lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos", dijo Trump en declaraciones a los periodistas en el avión presidencial Air Force One. El presidente agregó que podría tomar la medida en estas horas a través de una orden ejecutiva, mecanismo que le permitiría excluir amenazas en la red a la seguridad nacional de Estados Unidos.

El gobierno de Trump considera que la popular aplicación de videos cortos -se estima que cuenta con 1.000 millones de usuarios- puede ser usada como una herramienta de espionaje por Beijing, algo que ByteDance, la empresa propietaria de la aplicación, niega terminantemente.

TikTok es una aplicación de videos muy popular entre los jóvenes, cuya casa matriz es ByteDance, con sede en China. La aplicación ha sido descargada 165 millones de veces en Estados Unidos. El diario The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg adelantaron que Trump estaba planeando anunciar una decisión para ordenar a ByteDance la venta de su operación en Estados Unidos, al estimar que el servicio podía ser usado por los servicios secretos chinos.

Las preocupaciones al respecto trascienden la polarización política en Estados Unidos. El jueves, dos senadores -uno demócrata y otro republicano- pidieron por su parte al Departamento de Justicia que llevara a cabo una investigación similar, en la que también incluyeron a la plataforma de videollamadas Zoom.

"Creemos que es imperativo que el DOJ investigue y determine si las relaciones comerciales, las prácticas de manejo de datos y las conexiones operativas con China de Zoom y TikTok representan un riesgo para los estadounidenses", escribieron los legisladores.

El periodista de Fox Business Charles Gasparino reportó este viernes que, en el caso de que ByteDance efectivamente venda las operaciones de TikTok en Estados Unidos, Microsoft estaría interesado en adquirirlas.

Fuentes citadas por The Washington Post aseguran que Microsoft está negociando para comprarlo, por un precio que podría alcanzar varias decenas de miles de millones de dólares. La adquisición por parte de Microsoft, de producirse, colocaría súbitamente a la compañía estadounidense en la vanguardia de las tecnológicas, y cambiaría sustancialmente el mapa de las redes sociales en Estados Unidos.

TikTok ha prometido esta semana un alto nivel de transparencia, mostrándose abierta a permitir incluso revisiones de sus algoritmos. "No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda política; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma dinámica para que todos la disfruten. TikTok se ha convertido en el último objetivo, pero no somos el enemigo", dijo el máximo responsable de la red social, Kevin Mayer.

En junio pasado, TikTok saltó a los titulares de prensa después de que cientos de usuarios de la red social, así como adolescentes aficionados al género musical K-pop, se atribuyeran el haber saboteado un mitin del presidente Trump en Tulsa, movilizando a sus usuarios para registrarse como asistentes del evento para hacer creer a los organizadores que la asistencia iba a ser mucho mayor. El mitin tuvo una convocatoria mucho más modesta de la que esperaba la campaña del presidente.