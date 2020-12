C on una votación que se presenta por demás ajustada, el aborto vuelve al centro de la escena política nacional esta tarde, dos años después de haber sido rechazado en el Congreso. Con media sanción en Diputados, el Senado sesionará desde las 16, y si bien no está definida la cantidad y el tiempo de los oradores, tendrá el cierre en las primeras horas de mañana. Al momento, 33 senadores se pronunciaron a favor y 33 en contra, aunque en estos últimos se contabiliza a Carlos Menem, quien se encuentra internado y en estado reservado.

La mayor especulación pasa por el rol de cinco senadores que aún no definieron (de manera pública) su voto: Silvina García Larraburu (de Río Negro y del Frente de Todos); Sergio Leavy (oficialista de Salta); Edgardo Kueider (Entre Ríos y del Frente de Todos); Stella Marís Olalla (de la UCR), y Lucila Crexell, de Movimiento Neuquino.

¿Desempata Cristina?

Según el artículo 213 del reglamento del Senado, "si una votación se empata se abrirá una nueva discusión, se repetirá enseguida la votación, y si esta vuelve a resultar empatada, decide el voto del presidente. Pueden participar en la segunda votación los senadores que han estado presentes en la nueva discusión".

Por eso, si bien Cristina Fernández de Kirchner cambió su opinión sobre el aborto en los últimos años (se manifestó públicamente a favor), debe esperar para definir la votación.

Diferencias con 2018

A diferencia del anterior, el proyecto actual establece una pena de prisión para las personas que aborten (y para quienes les realicen el aborto) luego de las 14 semanas si está fuera de los parámetros contemplados por violación, riesgo de salud o riesgo de muerte. La propuesta de ley de Alberto Fernández se diferencia también por haber quitado una tercera causal para solicitar un aborto luego de las 14 semanas, que sí estaba presente en la media sanción de 2018: planteaba que se podía requerir una IVE "si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto".Otro punto de roce tiene que ver con el plazo en que el sistema de salud debe garantizar la práctica abortiva una vez que la persona gestante la solicita. Mientras que en la media sanción de 2018 se establecía un máximo de 5 días corridos, ahora se extendió a 10. También en cuanto a la objeción de conciencia: en ambos textos se permite que un profesional de la salud no realice procedimientos de IVE, aunque deben llevarlo adelante igual cuando la paciente "requiera atención inmediata e impostergable". Pero mientras que en el anterior se menciona de forma explícita que "queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario", la iniciativa de Alberto Fernández no lo menciona.